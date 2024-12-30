柯文哲加保4000萬元 民眾黨立委：陳佩琪與柯家自籌

北院昨天裁定前台北市長柯文哲7000萬元交保、須電子監控。柯妻陳佩琪今天到北院辦理交保，陪同的民眾黨立委林國成說，加保的4000萬元是陳佩琪與柯家自籌。

柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭起訴，台北地院先前裁定新台幣3000萬元交保。案經高院發回更裁，北院29日深夜裁定柯文哲7000萬元交保，並須電子監控，若未能於今天下午5時前具保，應予羈押。

針對柯文哲加保4000萬元，陳佩琪籌到款項後，已於今天下午1時38分抵達北院辦理交保手續，全程未發一語，她隨後再到台灣銀行繳費，待確認繳足保金後，北院將派員對柯文哲加裝電子腳環，待電子監控設備及限制出境出海等程序完備，即會讓柯文哲離開法院。

民眾黨立委黃國昌、林國成、張啓楷、吳春城，及民眾黨中央委員江和樹也在場陪同陳佩琪。

林國成稍早接受媒體聯訪時表示，陳佩琪與柯文哲帳戶原先都被檢方凍結，因此昨天黨內開會決定，所有黨公職有基本分配額，但最後是陳佩琪跟柯家自籌保釋金4000萬元，也都已經湊齊，黨員並未出錢。

吳春城也說，籌齊4000萬元後，預計這次點交時間，應該會超過上次3000萬元的1個多小時，隨後話鋒一轉指出，就連總統府資政謝長廷都覺得柯案證據薄弱，直批北檢沒有證據、不值得信任，這就是政治追殺。

江和樹認為，柯文哲現在最擔心的是柯爸病情，所以完全配合院方，只要家中有長輩的人都會捨不得，自己從來沒看過這麼軟弱的柯文哲，所以咬牙也要把柯文哲帶回家，拜託檢調給柯文哲留下一條活路。

為力挺柯文哲，場外下午約聚集30名小草聲援，警方也出動16名警力在場安全維護，以避免意外衝突發生。

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