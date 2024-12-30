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北院裁定1億元 沈慶京下午完成交保離開北院

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
威京集團主席沈慶京在台北地方法院重裁後以1億元交保、限制出境出海8月，配合科技監控。下午在委任律師完成繳交程序後，坐著輪椅雙手作揖獲得保釋，再次離開台北地方法院。記者林俊良／攝影
威京集團主席沈慶京在台北地方法院重裁後以1億元交保、限制出境出海8月，配合科技監控。下午在委任律師完成繳交程序後，坐著輪椅雙手作揖獲得保釋，再次離開台北地方法院。記者林俊良／攝影

威京集團主席沈慶京京華城容積率案中涉行賄民眾黨主席柯文哲，依違背職務行賄、圖利罪，起訴後獲裁定4000萬元交保，在檢方提抗告成功後，法院重裁命沈以1億元交保、限制出境出海8月，配合科技監控。沈慶京漏夜透過律師聯繫湊錢，迅速籌得6000萬元現金，下午在委任律師完成繳交程序後，坐著輪椅雙手作揖獲得保釋，再次離開台北地方法院。

依台北地院更為裁定，沈慶京准予1億元保證金具保，限制住居於台北市大安區，自2024年12月30日起限制出境、出海8月。沈慶京並應接受法院執行科技設備監控命令書的科技設備監控，此外，除日常家庭生活及工作所必須外，沈不得有任何接觸同案被告、證人之行為。

威京集團主席沈慶京在台北地方法院重裁後以1億元交保、限制出境出海8月，配合科技監控。下午在委任律師完成繳交程序後，坐著輪椅雙手作揖獲得保釋，再次離開台北地方法院。記者林俊良／攝影
威京集團主席沈慶京在台北地方法院重裁後以1億元交保、限制出境出海8月，配合科技監控。下午在委任律師完成繳交程序後，坐著輪椅雙手作揖獲得保釋，再次離開台北地方法院。記者林俊良／攝影

京華城 柯文哲 沈慶京

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