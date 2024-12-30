不滿沈慶京指控索賄 高市副市長林欽榮提告捍衛名譽

高雄市副市長林欽榮被捲入京華城容積弊案，遭威京集團沈慶京指控北市府任職時索賄。林欽榮今天再次發聲明強調，起訴書已清楚說明，他與北市府前都發局長林洲民依法行政、悍拒財團壓力，委任律師提出刑事告訴，堅決捍衛個人清譽。

林欽榮表示，北檢起訴書清楚指出，他身為都委會主席，與林洲民立場一致，在106年12月都市計畫審查過程中，都委會委員也都同意林洲民及都發局意見，反對威京集團主張的永久保障120,284平方公尺（換算容積率約679%）。後來該案容積暴增到840%，是他107年12月請辭離開台北市府之後的事，與他一概無關，作證時皆已清楚說明。

此外，京華城容積在104年12月監察院糾正在先，接續北市都發局根據監察院的糾正意見（容積率560%），在公展計畫書中僅同意容積率560%，明確反對增加至120,284平方公尺的樓地板面積（679%）。

林欽榮強調，他在任職台北市府期間，一路捍衛市民公益，不屈服於財團壓力，對於沈慶京庭訊時一再誣陷索賄，散播不實資訊，他予以嚴厲譴責，也委任律師提出刑事告訴，一定會追訴到底。

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