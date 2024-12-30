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柯文哲7000萬交保有約束力？ 律師指1點稱：有變數

聯合新聞網／ 綜合報導
台北地院昨天重新審理羈押庭，裁定民眾黨主席柯文哲交保金拉高到7000萬元，並配戴電子腳鐐。記者胡經周／攝影
台北地院昨天重新審理羈押庭，裁定民眾黨主席柯文哲交保金拉高到7000萬元，並配戴電子腳鐐。記者胡經周／攝影

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城、政治獻金等案遭起訴，日前裁定3000萬交保，檢方抗告後，法官裁定加保7000萬，並限制住居，自2024年12月30日起限制出境、出海8月，須配戴電子腳鐐，而律師黃帝穎指出「有變數，因為北院還沒回應裁定意旨，北檢仍可抗告」。

黃帝穎在臉書發文表示，「柯文哲7000萬交保不符合經驗法則及高院裁定」，引用台灣高等法院113年度抗字第2774號裁定「又原審諭知之具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？」他質疑，「7000萬交保是否足以形成相當拘束力？」

黃帝穎指出，柯文哲起訴書犯罪所得超過7000萬元，所以保金並不相當，尤其犯罪所得不會申報、報稅，因此僅能客觀上評價柯文哲買了4300萬元商辦，又說買得1.2億元豪宅，7000萬元保金能形成相當拘束力？北院更裁恐難符合經驗法則與高院裁定意旨。

台北地院昨（29）日傳喚柯文哲出庭，柯文哲否認犯罪，且表示「要辭去黨主席，避免黨務無法運作，並請民眾黨黃國昌幫忙」。針對7000萬交保金，柯文哲的家人、黨團多方籌錢，讓柯文哲第二度獲釋。對於柯文哲的罪嫌，檢察官控訴柯有滅證之實，曾經刪除京華城容獎資料，交保後馬上與隨行秘書許芷瑜串證，而許女逃亡在外，因此柯應續行羈押禁見。

京華城 柯文哲

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