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應曉薇3千萬交保面帶微笑離去 長牛仔褲遮蓋電子腳鐐

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜／台北即時報導
台北市議員應曉薇籌到3千萬元，穿著長牛仔褲遮蓋住腳上的電子腳鐐，在親友陪同下面帶微笑、不發一語離去。本報資料照片
台北市議員應曉薇籌到3千萬元，穿著長牛仔褲遮蓋住腳上的電子腳鐐，在親友陪同下面帶微笑、不發一語離去。本報資料照片

台北市議員應曉薇京華城容積率弊案，涉貪汙收受威京集團主席沈慶京賄賂高達5250萬元。台北地方法院更裁3千萬元交保。稍早，應曉薇籌到3千萬元，穿著長牛仔褲遮蓋住腳上的電子腳鐐，在親友陪同下面帶微笑、不發一語離去。

應曉薇27日以1500萬元交保、離開法院時，情緒激動哽咽大喊，「我沒有做錯事！」及「我沒有貪汙！」，隨後在親友陪同下搭車離去。今日因提高交保金至3千萬元，應曉薇籌錢具保後，在親友陪同下不發一語，長髮飄逸面帶微笑離去。

應曉薇律師說，應女是在約1980年代移民加拿大取得加籍，2010年當選台北市議員便申請放棄加籍，2011年2月10日正式獲得加拿大核發放棄國籍證書，同年5月10日獲外交部駐多倫多台北經貿辦事處認證，因此14年前就已無加拿大國籍，護照也被註銷。北院將交保金額從原本1500萬元提高至3千萬元。

北檢認定，台北市議員應曉薇涉收受沈慶京不法賄賂5250萬元，有違民意代表職責、臨訟之際，為脫罪欲從機場出境潛逃，涉貪汙收賄、洗錢罪嫌起訴，分別求處13年、3年6月，共16年6月重刑。

北院羈押庭原裁定應曉薇1500萬元交保，限制出境、出海、住居，北檢抗告後台灣高等法院裁定發回北院更裁。北院開庭後裁定應曉薇准予3千萬元交保，限制住居，從今年12月30日起限制出境、出海8月，接受科技設備監控，除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人。

京華城 應曉薇 柯文哲

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