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京華城王定宇點她告發 游淑慧反擊：綠辦柯文哲早計畫內

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。報系資料照
台北市議員游淑慧。報系資料照

民眾黨主席柯文哲京華城政治獻金案遭起訴求刑合計28年6個月。民眾黨立委黃國昌批京華城案是賴清德總統要消滅民眾黨陰謀，立委王定宇則反擊，「京華城案去地檢署告發的議員鍾小平、游淑慧，都是賴清德派來的囉？」對此，游淑慧今在臉書反擊。

游淑慧今天在臉書提到，京華城議會調查小組的成立是民進黨簡舒培議員提案的，她擔任小組召集人是「抽籤抽到的」，她就是本於議會賦予的職權調查。游也批王定宇和顏若芳，不愧是政壇partner，心有靈犀，連壞心眼、說謊都要一起。「扯什麼京華城案是我去檢舉、告發，跟民進黨無關。」

游淑慧今也在臉書提到，民進黨要辦柯文哲早就是計畫內的工作，去年她就說過，賴清德當選第一個要辦的是高虹安、第二個就是柯文哲。而京華城這個有問題的案子又大概早就被抓到了，從幾年前苗博雅的質詢、去年監察院對京華城案展開的調查，到今年議會提案專案小組成立，「但弊案就是弊案，沒有人需要包庇」。

游淑慧說，若北檢謹守司法份際、踏實調查弊案，沒人會說話。但問題出在北檢偵辦過程，有人不斷洩密給特定媒體，只要把起訴書和每期週刊出刊內容比對，洩密事實無庸置疑。若把經手案件的專案小組成員的通聯紀錄都拿來調查，找出洩密者沒那麼難吧。但法務部敢不敢自清偵辦？

游說，記得還沒起訴前，柯建銘就嗆聲說「絕對是貪汙治罪條例收賄，刑期非常嚴重」。請問柯是未卜先知？還是指示辦案？現在，若法務部肯徹查京華城案洩密案，將洩密者及有立場者撤換懲處，或可挽回民眾對於北檢及本案些許信心。

京華城 柯文哲

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