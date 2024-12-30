沈慶京1億元交保辦好了 坐輪椅上「拱手」表示謝意

威京集團主席沈慶京在京華城容積率案中涉行賄民眾黨主席柯文哲，依違背職務行賄、圖利罪起訴裁定4000萬元交保，法院重裁命沈以1億元交保、限制出境出海8月，沈今天辦理加保完成並裝設科技監控設備，在人攙扶下離開法院，他拱手致意。

沈慶京昨晚漏夜透過律師聯繫相關金主湊錢，迅速籌得6000萬元現金；他的委任律師胡原龍今上午9時即抵達台北地院領保證金的繳款單，隨後前往台銀分行辦繳款、辦保釋手續。

依台北地院更為裁定書，沈慶京准予1億元保證金具保，限制住居於台北市大安區，自2024年12月30日起限制出境、出海8月。

裁定書指出，沈慶京應接受法院執行科技設備監控命令書的科技設備監控，此外，除日常家庭生活及工作所必須外，沈不得有任何接觸同案被告、證人之行為，如未能今天下午5時前具保應予羈押。

沈慶京辦理交保後「拱手」離開法院。記者王聖藜/攝影

京華城案法院重開羈押庭裁定以四千萬元交保的威京集團主席沈慶京改以一億元交保，沈慶京在完成手續後交保離開台北地院。記者林俊良／攝影

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