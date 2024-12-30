快訊

要求全聯併購大潤發每年捐款3億是「他」 王鴻薇撂話不適任

籌足交保金！柯文哲「戴電子腳鐐」微笑返家 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

基隆驚傳殺人棄屍！男子遭3人押走 今被發現陳屍貨車冰櫃

聽新聞
0:00 / 0:00

沈慶京1億元交保辦好了 坐輪椅上「拱手」表示謝意

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北即時報導
京華城案法院重開羈押庭裁定以四千萬元交保的威京集團主席沈慶京改以一億元交保，沈慶京在完成手續後交保離開台北地院。記者林俊良／攝影
京華城案法院重開羈押庭裁定以四千萬元交保的威京集團主席沈慶京改以一億元交保，沈慶京在完成手續後交保離開台北地院。記者林俊良／攝影

威京集團主席沈慶京在京華城容積率案中涉行賄民眾黨主席柯文哲，依違背職務行賄、圖利罪起訴裁定4000萬元交保，法院重裁命沈以1億元交保、限制出境出海8月，沈今天辦理加保完成並裝設科技監控設備，在人攙扶下離開法院，他拱手致意。

沈慶京昨晚漏夜透過律師聯繫相關金主湊錢，迅速籌得6000萬元現金；他的委任律師胡原龍今上午9時即抵達台北地院領保證金的繳款單，隨後前往台銀分行辦繳款、辦保釋手續。

依台北地院更為裁定書，沈慶京准予1億元保證金具保，限制住居於台北市大安區，自2024年12月30日起限制出境、出海8月。

裁定書指出，沈慶京應接受法院執行科技設備監控命令書的科技設備監控，此外，除日常家庭生活及工作所必須外，沈不得有任何接觸同案被告、證人之行為，如未能今天下午5時前具保應予羈押。

沈慶京辦理交保後「拱手」離開法院。記者王聖藜/攝影
沈慶京辦理交保後「拱手」離開法院。記者王聖藜/攝影

京華城案法院重開羈押庭裁定以四千萬元交保的威京集團主席沈慶京改以一億元交保，沈慶京在完成手續後交保離開台北地院。記者林俊良／攝影
京華城案法院重開羈押庭裁定以四千萬元交保的威京集團主席沈慶京改以一億元交保，沈慶京在完成手續後交保離開台北地院。記者林俊良／攝影

京華城 柯文哲

延伸閱讀

應曉薇交保金3千萬籌到了 律師抵達替她辦保

沈慶京「經濟力」佳北院裁定1億交保 天亮籌到錢律師領繳款單

周日深夜錢難籌 柯文哲、沈慶京、應曉薇4人今辦保

柯文哲3000萬保金提高為7000萬！科技監控加腳鐐 周一17時前要籌到錢

相關新聞

影／籌足交保金柯文哲微笑回家跨年 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000...

【重磅快評】柯主席辭不辭 三套劇本各懷鬼胎

民眾黨主席柯文哲被求處28.5年重刑，司法重擊民眾黨，辭不辭黨主席牽動政局走向，「三套劇本」浮上檯面，背後各懷鬼胎。

陷雙重國籍疑雲…應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係

台北市議員應曉薇因京華城案涉嫌貪汙收賄、洗錢遭起訴求重刑，由於她獲1500萬交保後，爆出疑有第二本加拿大護照，讓傳聞男友...

應曉薇3千萬交保面帶微笑離去 長牛仔褲遮蓋電子腳鐐

台北市議員應曉薇涉京華城容積率弊案，涉貪汙收受威京集團主席沈慶京賄賂高達5250萬元。台北地方法院更裁3千萬元交保。稍早...

京華城王定宇點她告發 游淑慧反擊：綠辦柯文哲早計畫內

民眾黨主席柯文哲涉京華城政治獻金案遭起訴求刑合計28年6個月。民眾黨立委黃國昌批京華城案是賴清德總統要消滅民眾黨陰謀，立...

柯文哲加保4000萬元 民眾黨立委：陳佩琪與柯家自籌

北院昨天裁定前台北市長柯文哲7000萬元交保、須電子監控。柯妻陳佩琪今天到北院辦理交保，陪同的民眾黨立委林國成說，加保的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。