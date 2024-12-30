聽新聞
0:00 / 0:00
沈慶京1億元交保辦好了 坐輪椅上「拱手」表示謝意
威京集團主席沈慶京在京華城容積率案中涉行賄民眾黨主席柯文哲，依違背職務行賄、圖利罪起訴裁定4000萬元交保，法院重裁命沈以1億元交保、限制出境出海8月，沈今天辦理加保完成並裝設科技監控設備，在人攙扶下離開法院，他拱手致意。
沈慶京昨晚漏夜透過律師聯繫相關金主湊錢，迅速籌得6000萬元現金；他的委任律師胡原龍今上午9時即抵達台北地院領保證金的繳款單，隨後前往台銀分行辦繳款、辦保釋手續。
依台北地院更為裁定書，沈慶京准予1億元保證金具保，限制住居於台北市大安區，自2024年12月30日起限制出境、出海8月。
裁定書指出，沈慶京應接受法院執行科技設備監控命令書的科技設備監控，此外，除日常家庭生活及工作所必須外，沈不得有任何接觸同案被告、證人之行為，如未能今天下午5時前具保應予羈押。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言