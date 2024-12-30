4千萬元保釋金湊齊 陳佩琪抵達北院替柯文哲辦保
民眾黨主席柯文哲上周以3000萬元交保後，北檢不服提出抗告，高院撤銷原裁定發回更裁，北院重新召開羈押庭，裁定加保4000萬元，合計7000萬元交保，而且須戴電子腳鐐。
今天下午柯文哲妻子陳佩琪在民眾黨立委、市議員陪同下抵達北院，並在安檢後進入北院辦保。陳佩琪上午前往台北市南昌路上的第一銀行南門分行臨櫃提領3千萬元，行員發現她提領金額甚鉅，於是依規定通報轄區警方，警方得知陳是要籌措柯文哲的交保金後，依規定派員護鈔。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言