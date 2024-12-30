影／湊得4千萬元保釋金 陳佩琪抵達北院領繳費單 替柯文哲辦保

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元；柯的家人、黨團立委多方籌錢，中午過後湊得另外4000萬元保釋金。柯妻陳佩琪今下午1時許，在立委黃國昌等人陪同下，抵達台北地方法院領取繳費單後，前往台灣銀行繳錢，領了台支本票後，再回北院辦保，柯才會戴上電子腳鐐後交保獲釋。

陳佩琪今下午1時許抵達台北地院，在民眾黨黃國昌等黨團人員陪同下，領取繳費單，大批媒體包圍拍攝，陳佩琪低頭微笑沒有回應，立即離開法院前往台灣銀行，繳納具保金額後領取台支本票，將再回到台北地院辦理柯文哲具保程序，屆時柯文哲才會戴上電子腳鐐。

民眾黨立委張啟楷稍早在法院說明籌款來源，表示是陳佩琪申請解凍一部分款項及解約定存，外加黨團人員群策群力所籌得。張說，過去政治人物的交保金最高是5000萬元，法官對柯文哲裁定以7000萬元交保，創下紀錄，柯文哲為了探視父親，願意上腳鐐，而同樣犯罪的台鹽公司前董事長陳啓昱卻一毛錢都不必繳，還可以逛夜市。

台北地院昨天傳喚柯文哲出庭，柯否認犯罪，表示必須辭去黨主席，否則黨務無法運作，黨務請民眾黨立委黃國昌幫忙，需要時間交接，如果現在人就跑了，那麼明天「小草」就都去退黨等。

合議庭下達科技監控設備控命令書，命柯文哲完成具保後須執行配戴電子腳鐐並發放「個案手機」，每天晚上8點至10點拍照與監控中心聯繫，監控期間不能靠近海岸、機場。

裁定說，柯文哲准予7000萬元保證金具保，限制住居，自2024年12月30日起限制出境、出海8月，除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸被告、證人之行為，如未能在今天下午5時前具保，應予羈押。

陳佩琪抵達台北地方法院替柯文哲辦保。記者蕭雅娟／攝影 陳佩琪抵達台北地方法院替柯文哲辦保。記者蕭雅娟／攝影

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元；柯的家人、黨團立委多方籌錢，中午過後湊得另外4000萬元保釋金前往台銀繳錢。記者余承翰／攝影

商品推薦