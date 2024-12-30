陳佩琪解定存…柯文哲的「再4000萬」保金已籌到 將第二度獲釋

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元；柯的家人、黨團立委多方籌錢，中午過後湊得另外4000萬元保釋金，將由柯妻陳佩琪在台北地院辦保，柯「第2度」獲釋。

民眾黨立委張啟楷在法院說明籌款來源，表示是陳佩琪申請解凍一部分款項及解約定存，外加黨團人員群策群力所籌得。

張說，過去政治人物的交保金最高是5000萬元，法官對柯文哲裁定以7000萬元交保，創下紀錄，柯文哲為了探視父親，願意上腳鐐，而同樣犯罪的台鹽公司前董事長陳啓昱卻一毛錢都不必繳，還可以逛夜市。

台北地院昨天傳喚柯文哲出庭，柯否認犯罪，表示必須辭去黨主席，否則黨務無法運作，黨務請民眾黨立委黃國昌幫忙，需要時間交接，如果現在人就跑了，那麼明天「小草」就都去退黨等。

檢察官則控訴柯有滅證之實，曾刪京華城容獎資料，柯仍有實質影響力，交保後會與隨行秘書「橘子」許芷瑜串證；檢方說，許女是柯的核心幕僚，許女逃亡在外未到案，因此柯應續行羈押禁見。

合議庭說，柯與同案在押被告台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、前柯市長辦公室主任李文宗都涉犯貪汙重罪，同有逃亡與勾串滅證之虞，不過，案經檢方起訴、蒐證，許芷瑜雖未到案，但全案證人皆未指出許女的涉案情節。

合議庭說，許芷瑜涉案情節應由檢方傳喚查明，許女不到案，不是繼續羈押的理由，柯已表明將盡快辭任黨主席，接觸被告、證人的疑慮會降低，他與妻子陳佩琪也不因共同生活就必然有勾串之虞，因此，柯除維持交保附加若再配戴科技監控設備防逃，即符合比例，無羈押必要。

合議庭下達科技監控設備控命令書，命柯文哲完成具保後須執行配戴電子腳鐐並發放「個案手機」，每天晚上8點至10點拍照與監控中心聯繫，監控期間不能靠近海岸、機場。

裁定說，柯文哲准予7000萬元保證金具保，限制住居，自2024年12月30日起限制出境、出海8月，除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸被告、證人之行為，如未能在今天下午5時前具保，應予羈押。 民眾黨主席柯文哲昨天出庭。記者侯永全／攝影

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