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影／被柯文哲當手機化名委屈？羅廷瑋：如是no body也不會被用
台北地方法院重新開庭審理民眾黨主席柯文哲是否交保，檢方指柯文哲隨行秘書「橘子」許芷瑜協助柯處理財務，爆柯以化名「羅廷暐」與律師聯絡。立委羅廷瑋今表示，從正面看待，「如果我是no body，也不會有人用我的名字」，還是把自己做到最好。
被問到「會不會覺得委屈？」羅廷瑋無奈笑笑，事情還沒弄清楚，無法評論。接著說，可能他的問政表現有被注意到，「相信，如果我是no body，也沒人會用我的名字」，他必須正面看待。
羅廷瑋表示，他還須釐清狀況，無法評論，「這個狀況很特別」，但從另個方向來看，也可能在選區勤跑、立法院問政表現有被看到，因此登上全國版面，接下來還是把自己做到最好。
柯文哲重開羈押庭，台北地檢署檢察官指出，京華城案今年8月底搜索前，柯為與辯護人聯繫，由「橘子」許芷瑜協助柯申辦手機，以通訊軟體設定名稱為「羅廷暐」的聯絡人，2024年8月15日與鄭深元聯絡，鄭當時不解「羅廷暐」是誰？一度反問「請問閣下是…」。
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