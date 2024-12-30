柯文哲交保金7000萬 簡舒培曝「橘子」重要性：為何不敢叫她回台？

京華城案，柯文哲昨深夜遭法院裁定7000萬交保並配戴電子腳鐐，民進黨議員簡舒培批評，柯文哲在法庭上放棄黨主席求交保，卻不願意呼籲隨行秘書「橘子」許芷瑜回台說明，顯見許的重要性，更直言都看得起上億豪宅，不要在裝窮欺騙大家7000萬拿不出來。

簡舒培表示，柯文哲昨天在法庭上攻防很明顯就是放棄黨主席求交保，並不是為了民眾黨好，柯現在被求刑超過28年加上7000萬交保，柯若真未黨好應要退出民眾黨。

面對7000萬交保金，簡舒培認為，柯文哲面對陳佩琪去看上億豪宅曾說，他與陳兩人是一輩子夫妻，看個1億多豪宅是絕對看得起的，柯的妹妹柯美蘭也是醫師，選舉過程中帳戶內也是有好幾千萬，呼籲「柯文哲不要在裝窮騙法官、檢察官。」

簡舒培指出，柯文哲、民眾黨上上下下都在想辦法淡化許芷瑜的重要性，柯願意在法庭宣布要辭黨主席，卻不敢呼籲「橘子」回台灣，顯見柯就是不願意配合的被告，若橘子真的如柯所說只是一個隨行秘書，就算回台作證也僅是一位證人，更可以還給柯清白，柯不敢呼籲，說明橘子角色沒那麼簡單。

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