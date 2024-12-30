謝長廷指柯收賄起訴證據薄弱 藍營對比林姿妙起訴根本「無中生有」
民眾黨主席柯文哲因涉京華城、政治獻金侵占案遭地檢署求刑28年6月，對此，總統府資政謝長廷直言「收賄的證據確實薄弱了一點」，民眾黨蔡壁如也說起訴書「蒼白無力」。宜蘭縣長林姿妙涉貪案預計明天一審宣判，國民黨議員林岳賢今表示，對比柯案起訴證據薄弱，林姿妙被檢方起訴理由更是「無中生有」。
台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，認定前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪，對柯文哲求刑合計28年6月。
謝長廷昨晚臉書發文指出，任何人把柯文哲起訴文件讀了後，相信一定對政商複雜關係印象深刻而心生反感，但就法律上犯罪要件，收賄證據確實薄弱一點，尤其在押人4月之後，交出如此起訴書；民眾黨蔡壁如痛批北檢押人取供態勢明顯，不只是謝長廷，很多綠營高層都覺得起訴書「蒼白無力」。
縣長林姿妙於2022年選前不到1年遭檢廉搜索，檢方最後以涉及違背職務收取不正利益、特殊洗錢、財產來源不明等罪名，同年8月選舉前起訴林姿妙。
國民黨議員林岳賢說，林案就是為了一筆112萬元土地增值稅，與柯文哲案的金額根本不能比，何況土增稅要不要收？公文二層決行，訊問過程查不出縣長有指示免課稅，從頭到尾也查不出有人收賄，卻被檢方在地院一審辯論終結時，求處有期徒刑20年，真的很誇張。
林岳賢表示，檢方說縣商業會前理事長陳正勳為了土增稅之事請託，包括縣長林姿妙、前建設處長吳朝琴，陳正勳及劉石純等人開會討論，但後來大家證實沒有討論；此外廉政署監聽譯文有誤，林姿妙打電話告訴縣府處長吳朝琴，某「理事長」拜託的事，如果沒困難就讓它過去，有困難再來討論…通話中所指的理事長是壯圍鄉農會理事長林听洲拜託穀倉，監聽譯文寫成涉案被告的縣商業會前理事長陳正勳。
林岳賢說，檢方想方設法勾串陳正勳與林姿妙在此案關係，無中生有，財稅局長也說縣長沒有交代他任何相關的事；檢方不正訊問取供，事後才在進入法院審理時歷經21次勘驗不正訊問、8次證人庭期，逐一還原事實。
林岳賢表示，如果說柯文哲被起訴的收賄證據薄弱，甚至起訴書「蒼白無力」，那麼林姿妙的案子根本就是無中生有、張冠李戴，人事時地物都不對；檢廉大規模選前搜索辦案、誇張求刑，明顯政治力介入，以顏色辦案。
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