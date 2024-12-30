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館長「氣到哭」！拿千萬支援柯文哲7000萬保金 黃國昌婉拒仍要領錢

聯合新聞網／ 綜合報導
館長陳之漢。聯合報系資料照
館長陳之漢。聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金案，起訴後以3000萬元交保，在檢方提出抗告、台灣高等法院發回後，台北地院於29日重開羈押庭，並在深夜裁定柯文哲加保至7000萬元，且需限制住居並配戴電子腳鐐監控，籌措保金的時間到30日下午5時。

網紅「館長陳之漢也十分關注此案進度，他於29日進行直播，在得知柯文哲裁定7000萬交保後，一度「氣到哭」，表示「我相信不只是我啦，氣到流眼淚」，並多次使用衣袖拭淚，怒斥台灣司法不公。

館長還傳訊息詢問黃國昌是否需要幫忙。他表示雖然自己最近生意也不好做，但願意拿1000萬幫忙柯文哲，「我可以幫忙的也不多…我剛剛有跟他講，可以的話我幫忙1000萬應該是沒有問題」。黃國昌則是婉拒，表示他們已經在想辦法湊錢了。

最後館長仍然表示會在30日上午請會計去銀行領錢，希望柯文哲30日中午就能出來。

京華城 柯文哲 陳之漢 館長 黃國昌

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