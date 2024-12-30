快訊

馬英九為何在寒冬第3度訪陸？揭陸關鍵時間下手玄機

更裁後第2位交保…應曉薇籌到3千萬保金 律師抵達替她辦保

濟州航空失事空難倖存者 33歲男空服員恐全身癱瘓

應曉薇交保金3千萬籌到了 律師抵達替她辦保

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜／台北即時報導
台北地院昨天重開京華城案羈押庭，應曉薇籌到3000萬元由律師辦交保。圖／報系資料照
台北地院昨天重開京華城案羈押庭，應曉薇籌到3000萬元由律師辦交保。圖／報系資料照

台北市議員應曉薇京華城容積率弊案，涉貪汙收受威京集團主席沈慶京賄賂高達5250萬元。台北地方法院重開羈押庭，應曉薇書說明14年前放棄加拿大國籍、護照原始文件，已沒有第二本護照，北院將交保金額從原本1500萬元提高至３千萬元。稍早應曉薇籌到3千萬元，委任律師已抵達替其辦保。

北檢認定，台北市議員應曉薇涉收受沈慶京不法賄賂5250萬元，有違民意代表職責、臨訟之際，為脫罪欲從機場出境潛逃，涉貪汙收賄、洗錢罪嫌起訴，分別求處13年、3年6月，共16年6月重刑。

北院羈押庭原裁定應曉薇1500萬元交保，限制出境、出海、住居，北檢抗告後台灣高等法院裁定發回北院更裁。北院開庭後裁定應曉薇准予3千萬元交保，限制住居，從今年12月30日起限制出境、出海8月，接受科技設備監控，除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人。

京華城 應曉薇 柯文哲

延伸閱讀

周日深夜錢難籌 柯文哲、沈慶京、應曉薇4人今辦保

陷雙重國籍疑雲…應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係

檢揭露沈慶京29億流海外 沈反控以威京集團要脅逼合作

應曉薇交保放聲哭喊！ 周遊洩「不敢聯絡」內幕

相關新聞

白委：柯文哲並非欽點黃國昌代理 沒有指定黨主席問題

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北地方法院昨天重新召開羈押庭，民眾黨主席柯文哲表達有意請辭，想要請立委黃國昌幫忙處理黨務...

柯文哲為何還是交保理由曝光 「橘子」未到案不是羈押理由

民眾黨主席柯文哲涉京華城等案本月26日起訴，柯獲3000萬元交保，檢方提抗告獲撤銷發回，柯仍獲7000萬元交保。合議庭認...

應曉薇交保金3千萬籌到了 律師抵達替她辦保

台北市議員應曉薇涉京華城容積率弊案，涉貪汙收受威京集團主席沈慶京賄賂高達5250萬元。台北地方法院重開羈押庭，應曉薇書說...

柯文哲稱橘子只是愛玩的孩子 綠議員：愈重要愈想淡化？

民眾黨主席柯文哲涉京華城政治獻金等案遭起訴，柯秘書「橘子」許芷瑜遲未回國配合調查，柯昨在羈押庭上稱「橘子」只是愛玩的小朋...

指柯文哲收賄證據弱 她曝黨內反應..點謝長廷貼文重點

民眾黨主席柯文哲涉京華城政治獻金等案遭起訴，總統府資政謝長廷指「收賄證據確實薄弱了一點」引發議論。謝系前立委謝欣霓今在臉...

陷雙重國籍疑雲…應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係

台北市議員應曉薇因京華城案涉嫌貪汙收賄、洗錢遭起訴求重刑，由於她獲1500萬交保後，爆出疑有第二本加拿大護照，讓傳聞男友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。