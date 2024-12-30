應曉薇交保金3千萬籌到了 律師抵達替她辦保

台北市議員應曉薇涉京華城容積率弊案，涉貪汙收受威京集團主席沈慶京賄賂高達5250萬元。台北地方法院重開羈押庭，應曉薇書說明14年前放棄加拿大國籍、護照原始文件，已沒有第二本護照，北院將交保金額從原本1500萬元提高至３千萬元。稍早應曉薇籌到3千萬元，委任律師已抵達替其辦保。

北檢認定，台北市議員應曉薇涉收受沈慶京不法賄賂5250萬元，有違民意代表職責、臨訟之際，為脫罪欲從機場出境潛逃，涉貪汙收賄、洗錢罪嫌起訴，分別求處13年、3年6月，共16年6月重刑。

北院羈押庭原裁定應曉薇1500萬元交保，限制出境、出海、住居，北檢抗告後台灣高等法院裁定發回北院更裁。北院開庭後裁定應曉薇准予3千萬元交保，限制住居，從今年12月30日起限制出境、出海8月，接受科技設備監控，除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人。

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