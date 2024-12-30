柯文哲稱橘子只是愛玩的孩子 綠議員：愈重要愈想淡化？
民眾黨主席柯文哲涉京華城政治獻金等案遭起訴，柯秘書「橘子」許芷瑜遲未回國配合調查，柯昨在羈押庭上稱「橘子」只是愛玩的小朋友，非外界稱的地下黨主席。民進黨議員顏若芳認為，柯文哲一直想淡化橘子角色，是否愈重要愈要掩藏？質疑是心虛？
對於橘子許芷瑜在整起京華城、政治獻金案扮演的角色，民進黨議員顏若芳認為，橘子真的只是隨行秘書？還是大帳房？地下主席？其實只要最關鍵的人物「橘子」回國配合調查，就會一一釐清。
顏若芳說，現在民眾黨、柯文哲一直想淡化橘子的角色，但是否是愈重要的人，愈要把她掩藏？是心虛？她認為，如果橘子回國接受檢調訊問，是否可能對柯文哲不利，所以才要橘子不要回國、先前要橘子出國？顏也呼籲民眾黨，不要用自欺欺人、欺騙社會大眾的說法，因為只要橘子返國配合調查，就會知道橘子的角色。
顏若芳說，只要橘子返國接受調查，證據就會一一癱在陽光下、一目瞭然，就會知道橘子重不重要，不過現在看起來，橘子在柯文哲各個案件、金主關係中，其實扮演重要角色、關係人，橘子可能知道柯文哲去了哪裡？見了誰？幫柯文哲安排了哪些重要行程？這個也是陳智菡、吳怡萱所觸碰不到的部分。
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