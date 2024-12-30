白委：柯文哲並非欽點黃國昌代理 沒有指定黨主席問題
台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北地方法院昨天重新召開羈押庭，民眾黨主席柯文哲表達有意請辭，想要請立委黃國昌幫忙處理黨務。民眾黨立委林國成今天表示，柯文哲沒有欽點黃國昌，只是先請對方來幫忙，並非所謂的代理主席，不過民眾黨會將其納入考慮。
黃國昌上午在立法院受訪時則說，對於台灣民眾黨來講，今天只有一件重要的事情，就是救出黨主席柯文哲。
台北地檢署偵辦京華城案，上周起訴並移審台北市前市長柯文哲等人，台北地方法院裁定被告柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲等5人交保，檢方不服判決就前4人提出抗告，台灣高等法院昨天撤銷原裁定發回更裁，北院裁定柯文哲以7000萬交保，並且必須電子監控。
林國成說明，柯文哲沒有欽點黃國昌，只是先請對方來幫忙，並非所謂的代理黨主席，還是要按照程序進行，並且經過中央委員會同意，既然出現這種建議，民眾黨會納入考量，「黨有黨的規矩，今天不是誰來欽點，我們會把主席的看法列為重點。」
林國成也說，民眾黨中央緊急應變小組有3位召集人，目前運作非常順暢，大家都有各自分工，黃國昌本來就是其中一位，屆時要由他單獨代理，或者是三位召集人共同承擔，仍然要交由黨內系統進行最後定奪。
民眾黨立委吳春城表示，柯文哲沒有要黃國昌代理，只是先請他幫忙處理黨務，依照民眾黨的程序，如果主席請辭職務，需要透過黨員直選，沒有指定的問題，經過多數中央委員交換意見，大家一致認為還要再討論，未來還要再進一步討論。
此外，民眾黨立委黃珊珊則在臉書發文，抨擊台北地檢署相關作為，「已經禁止和證人接觸和干涉，還說有串證、滅證之虞， 不就更證明檢方證據不足、勉強起訴。說穿了，是不是辭掉黨主席才是真正的目的？」
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