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北檢政治辦案？郭國文批黃國昌超譯：司法角度合理懷疑

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）被訴京華城及政治獻金等四大案，移審後獲三千萬元交保，檢方抗告，高院發回更裁，台北地院昨裁定七千萬元交保。記者胡經周／攝影
民眾黨主席柯文哲（左）被訴京華城及政治獻金等四大案，移審後獲三千萬元交保，檢方抗告，高院發回更裁，台北地院昨裁定七千萬元交保。記者胡經周／攝影

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北地方法院昨裁定民眾黨主席柯文哲7000萬交保，民眾黨立院黨團總召黃國昌批北檢只給柯羈押、辭職兩條路，批評賴總統把手伸進司法。民進黨立委郭國文反指黃國昌刻意且過度解讀，整起事件有許多民眾黨黨工涉入，北檢是以司法角度提出合理懷疑。

黃國昌指出，檢察官昨在庭上掀出底牌，「如果柯主席不被羈押，孰知會不會在工作期間與黨的工作人員串證？」簡而言之，北檢給柯文哲兩條路，要不然羈押否則就是辭職，原來近幾個月以來大動作傳喚、放話媒體，就是為了布下這樣的局。

黃國昌批評，為了肅清政敵、維護自身政治權力，賴總統連演都不演，直接把手伸進司法，透過如此威逼脅迫的方式，破壞台灣民主憲政體制，民眾黨不會就範，「台灣民眾黨與我不會放棄，也不會屈服，絕對不會讓賴清德如此踐踏台灣的民主法治」。

根據規定，柯文哲交保後，不能接觸同案被告和證人。郭國文認為，檢察官的懷疑很合理，畢竟柯文哲若有黨主席職務，免不了會與黨工接觸，但整起事件中有很多民眾黨黨工涉入，這是從司法角度，思考是否會造成串證、串供的可能性，純粹是司法人的提問。

「黃國昌刻意且過度的政治解讀。」郭國文續指，黃國昌則以政治人角度去談，好似北檢要逼柯文哲走（指辭黨主席），但只要沒有涉案、被傳喚的黨工還是能夠接觸，就不在設限範圍內。

京華城 柯文哲

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