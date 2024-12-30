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指柯文哲收賄證據弱 她曝黨內反應..點謝長廷貼文重點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前立委謝欣霓。(本報資料照片)
民進黨前立委謝欣霓。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲京華城政治獻金等案遭起訴，總統府資政謝長廷指「收賄證據確實薄弱了一點」引發議論。謝系前立委謝欣霓今在臉書說，當然有許多人私下告訴她，謝院長不該逆風而行，她想，那篇文的重點還是回到「司法應該要有公信力！」

謝欣霓今天在臉書有感而發地在臉書貼文提到，這二天謝院長在臉書的貼文，針對他對司法公信力的看法引起軒然大波，在台灣現有的政治環境下，各取所需的解讀，有人直接開罵，也有人批評他只想被關注，國民黨更是用求官的思維在看待此事。

謝欣霓說，當司法公信力強大，人民認同判決的結果時，這個國家惡人就不敢為惡，善人也不會滿腹冤屈！就不會有經濟犯掌控整個國會的窘境！

謝欣霓有感謝長廷的貼文引發各界解讀，今野在臉書貼文提到，從戒嚴到直選到民進黨執政，政黨輪替後又甚至全面執政⋯，漫長的過程中，長期爭取自由民主的我們都能夠相信人民的力量，可以讓台灣繼續前行，也同意民主是需要不斷地監督與輪替。然而所有一切的政治政黨更迭中，最重要的是社會的信任基礎，才能穩健不動亂的繼續前進！不過在選戰中短兵相接的政黨競爭中，怎麼可能能在選舉過後就有辦法立刻相互信任呢？

她說，還記得2004年連戰喊出選舉不公選舉無效嗎？當時朝小野大的窘境中，也是因為司法的判決而決定了陳水扁總統的繼續執政！司法當然就是一個國家最重要的穩定力量！任何一個司法從業人員，無論是檢察官，調查局，法官甚至大法官都應該服務與國家服務與他們手上那本神聖的六法全書以及憲法！

謝欣霓提到，當司法機關有堅定的公信力，國家的政權，即便是由不同的政黨執政，國家內部還是會有公正的機關支持著這樣的運行。記得小英總統第一次的就職典禮，當說到司法改革，全場歡聲雷動鼓掌較好！

謝欣霓坦言，當然有許多人私下告訴她謝院長，不該逆風而行⋯，她想那篇文的重點還是回到司法應該要有公信力！身為一個基督徒遇到任何困惑的事情，必定是回到聖經聆聽上帝的話語！身為佛教徒遇到任何困惑，也是回到佛學中，去理解佛祖的智慧！身為司法人員，遇到任何不法就回到六法全書中無私無我的正確判決！

總統府資政謝長廷。圖／聯合報系資料照片
總統府資政謝長廷。圖／聯合報系資料照片

京華城 柯文哲

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