北檢暗示柯文哲辭黨主席？ 賴士葆批司法干預在野運作

台北地方法院昨重開羈押庭審理民眾黨主席柯文哲是否交保，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天表示，台北地方檢署只給柯文哲兩條路，不是羈押就是辭職，民眾黨不會就範。國民黨立委賴士葆也批，北檢赤裸裸的用司法手段來干預在野黨的黨務運作。

黃國昌一早在臉書發文表示，檢察官昨天在庭上掀出底牌，「如果柯主席不被羈押，孰知會不會在工作期間與黨的工作人員串證？」簡而言之，台北地檢署給柯文哲兩條路，要不然羈押否則就是辭職，而賴清德總統為了肅清政敵、維護自身政治權力，連演都不演，直接把手伸進司法，透過如此威逼脅迫的方式，破壞台灣民主憲政體制，民眾黨不會就範。

賴士葆表示，北檢這一次暗示柯文哲要辭掉主席不然就羈押，這是赤裸裸的用司法手段來干預在野黨的黨務運作，實不足取，北檢這種做法有點以恐嚇威脅的手段要消滅民眾黨；法界人士對於北檢沒提出1500萬實錘的證據就起訴提出諸多質疑，這時候北撿還還要干預民眾黨內部的運作，實在丟臉。

國民黨立委李彥秀表示，過去四個月就是「沒有柯文哲的民眾黨」，兩黨在立法院分進合擊，以最近通過的四法為例，選罷法通過國民黨版本、憲法訴訟法通過民眾黨版本，財劃法民眾黨退席沒有參加表決，揭弊者保護法對民眾黨而言更是重中之重。兩黨建立很好的合作默契，既能監督執政黨，也不失各自政黨的主體性。不論柯文哲是否續任民眾黨主席，對於國民黨與民眾黨在立法院的合作並不會有任何影響。

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