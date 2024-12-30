超越藍綠！柯文哲7千萬交保「不是假老二了」 律師曝劇本：再被羈押

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，北院先前裁定3000萬元交保，經北檢抗告、高院發回更裁，台北地方法院昨天（29日）裁定民眾黨主席柯文哲7000萬交保，且必須電子監控。對此，律師林智群也預言未來劇本，「等柯文哲再籌出4000萬元，證明有錢後，高等法院撤銷交保裁定，再發回地方法院，地方法院再裁定羈押」。

對於柯文哲7000萬交保消息，林智群今天凌晨於臉書發文指出，這交保金額已經超越藍綠政治人物了，「阿北這次總算不是假老二了」，第二名是行政院前秘書長、原國民黨籍的林益世5000萬元，第三名則是國民黨台北市議員應曉薇的3000萬元。

林智群也預言未來劇本，「等阿北再籌出4000萬元，證明有錢後，高等法院撤銷交保裁定，再發回地方法院，地方法院再裁定羈押」。

另外，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天也說，北檢昨天掀出底牌，只給柯文哲兩條路，不是羈押就是辭職，賴清德總統以威逼脅迫的方式，破壞台灣民主憲政體制，台灣民眾黨絕對不會屈服。

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