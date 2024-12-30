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影／被柯文哲「借名」辦手機 羅廷瑋：證明我不是Nobody
台北地方法院昨重開羈押庭審理民眾黨主席柯文哲是否交保時，檢方指柯文哲化名「羅廷暐」與律師聯絡。國民黨立委羅廷瑋今天表示，他不了解真相不評論，「但如果我是Nobody ，也不會有人想要用我的名字」，或許他也有被看到的一面。
北院昨天召開更裁庭，台北地方檢察署檢察官指控被通緝中的柯文哲隨行秘書「橘子」許芷瑜是關鍵角色，柯若交保在外，可能和她有串證之虞。檢更爆料，8月間執行搜索前，柯拿著許女辦的手機以「羅廷暐」的化名，打給律師鄭深元，且她手機記載柯和沈慶京見面的行程，印證她的重要性，主張柯應羈押。
羅廷瑋昨天低調不回應，今天在立法院再度被問及時直言，他到現在沒辦法了解事情的真相，沒辦法多做評論，但他相信自己把自己做到最好，進而可能被人家看到，雖然是這樣子躍上了全國版面，對他來講是一個很特別的狀況。
羅廷瑋表示，「我自身的努力、在選區勤跑、在立法院的問政可能被看到了，所以才會有這樣子的狀況發生」。
至於是否有任何不好的感受，羅廷瑋說，如果今天他是Nobody，那也不會有人想要用他的名字，或許他也有被看到的一面。
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