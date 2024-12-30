北院更裁柯文哲7000萬元交保 李彥秀：符合預期
京華城案台北地方法院昨更裁，裁定民眾黨主席柯文哲加保4000萬元共7000萬元交保，須加電子腳鐐，交保一波三折。國民黨立委李彥秀今天表示，柯文哲交保金額大幅增加，只能算是「符合預期」，並不代表涉案程度或事證有更新的發展。
李彥秀表示，柯文哲7000萬元交保金，金額寫下台灣政治人物第一，遠超出檢方起訴稱柯文哲收賄1710萬元，以及前次交保金額3000萬元；但是細看7000萬元交保金額的裁定，等於加上公益侵占的6800萬元，柯文哲交保金額大幅增加，只能算是「符合預期」，並不代表涉案程度或事證有更新的發展。地院合議庭從原裁到更裁的「心證」都指向不押柯文哲，地院合議庭昨天深夜的裁定就是交作業給高院看而已。
李彥秀認為，地院合議庭裁定柯文哲等4人，均加電子腳鐐監控。再加上前次地院合議庭裁定「不得有任何接觸同案被告、證人的行為」的限制，對於被告的逃亡與串證的可能已經達到「滴水不漏」的程度，加上鉅額的保釋金額。未來如果不能提出更有說服力的理由，或是柯文哲市長任內其他案件的具體事證，檢方繼續提出抗告試圖羈押柯文哲的成功機會將大幅減少。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言