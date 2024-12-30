北院更裁柯文哲7000萬元交保 李彥秀：符合預期

京華城案台北地方法院昨更裁，裁定民眾黨主席柯文哲加保4000萬元共7000萬元交保，須加電子腳鐐，交保一波三折。國民黨立委李彥秀今天表示，柯文哲交保金額大幅增加，只能算是「符合預期」，並不代表涉案程度或事證有更新的發展。

李彥秀表示，柯文哲7000萬元交保金，金額寫下台灣政治人物第一，遠超出檢方起訴稱柯文哲收賄1710萬元，以及前次交保金額3000萬元；但是細看7000萬元交保金額的裁定，等於加上公益侵占的6800萬元，柯文哲交保金額大幅增加，只能算是「符合預期」，並不代表涉案程度或事證有更新的發展。地院合議庭從原裁到更裁的「心證」都指向不押柯文哲，地院合議庭昨天深夜的裁定就是交作業給高院看而已。

李彥秀認為，地院合議庭裁定柯文哲等4人，均加電子腳鐐監控。再加上前次地院合議庭裁定「不得有任何接觸同案被告、證人的行為」的限制，對於被告的逃亡與串證的可能已經達到「滴水不漏」的程度，加上鉅額的保釋金額。未來如果不能提出更有說服力的理由，或是柯文哲市長任內其他案件的具體事證，檢方繼續提出抗告試圖羈押柯文哲的成功機會將大幅減少。

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