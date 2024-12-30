沈慶京「經濟力」佳北院裁定1億交保 天亮籌到錢律師領繳款單

威京集團主席沈慶京在京華城容積率案中涉行賄民眾黨主席柯文哲，依違背職務行賄、圖利罪起訴並求刑12年，起訴後獲裁定4000萬元交保，法院重裁命沈以1億元交保、限制出境出海8月，配合科技監控；沈上午備妥加保的6000萬元辦保，預計稍晚可獲釋。

沈慶京漏夜透過律師聯繫相關金主湊錢，迅速籌得6000萬元現金，凌晨2點前送到北院；他的委任律師胡原龍今天上午9時即抵達台北地院領保證金的繳款單，隨後前往台銀分行辦繳款、辦保釋。

依台北地院更為裁定書，沈慶京准予1億元保證金具保，限制住居於台北市大安區，自2024年12月30日起限制出境、出海8月。

裁定書還指出，沈慶京應接受法院執行科技設備監控命令書的科技設備監控，此外，除日常家庭生活及工作所必須外，沈不得有任何接觸同案被告、證人之行為，如未能今天下午5時前具保應予羈押。

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