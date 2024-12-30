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黃國昌：北檢要柯文哲羈押或辭職 賴總統把手伸進司法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北地院昨天重新審理羈押庭，裁定民眾黨主席柯文哲交保金拉高到7000萬元，並配戴電子腳鐐。記者胡經周／攝影
台北地院昨天重新審理羈押庭，裁定民眾黨主席柯文哲交保金拉高到7000萬元，並配戴電子腳鐐。記者胡經周／攝影

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北地方法院昨天裁定民眾黨主席柯文哲7000萬交保，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，北檢昨天掀出底牌，只給柯文哲兩條路，不是羈押就是辭職，賴清德總統以威逼脅迫的方式，破壞台灣民主憲政體制，台灣民眾黨絕對不會屈服。

台北地檢署偵辦京華城案，上周起訴並移審台北市前市長柯文哲等人，台北地方法院裁定被告柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲等5人交保，檢方不服判決就前4人提出抗告，台灣高等法院昨天撤銷原裁定發回更裁，北院裁定柯文哲以7000萬交保，並且必須電子監控。

黃國昌一早在臉書發文表示，昨天在台北地方法院旁聽羈押庭，庭訊內容讓他感到悲傷且憤怒，台北地檢署在過去4個月，用抄家滅族式的辦案手法，傳喚民眾黨幾乎全黨上下80多位黨工，這種悖離常理的辦案手法意欲為何，如今終於真相大白。

黃國昌指出，檢察官昨天在庭上掀出底牌，「如果柯主席不被羈押，孰知會不會在工作期間與黨的工作人員串證？」簡而言之，台北地檢署給柯文哲兩條路，要不然羈押否則就是辭職，原來近幾個月以來大動作傳喚、放話媒體，就是為了布下這樣的局。

黃國昌直言，台北地檢署親自向國人示範，什麼叫做政治辦案，我國檢察官何時有如此滔天的權力，不僅以辦案為由干預政黨事務，當庭用近乎脅迫的方式要柯文哲「不辭職就羈押」，而北檢昨天提出的「串證之虞」，不就是由檢方所設計出來，已經關押4個月還不夠，繼續用這種惡毒手法逼迫柯文哲，台灣的司法何時淪落至此。

黃國昌認為，台北地檢署自知證據薄弱，透過羈押為武器，實則不僅針對柯文哲，更是要消滅台灣民眾黨，想要為賴總統除去政敵，也難怪北檢先前的起訴書，連民進黨德高望重的政治前輩都看不下去，請問檢察總長邢泰釗、台北地檢署檢察長王俊力，「此等以司法手段進行政治鬥爭的辦案方式，到底是誰教你們做的？」

黃國昌也說，為了肅清政敵、維護自身政治權力，賴總統連演都不演，直接把手伸進司法，透過如此威逼脅迫的方式，破壞台灣民主憲政體制，民眾黨不會就範，「台灣民眾黨與我不會放棄，也不會屈服，絕對不會讓賴清德如此踐踏台灣的民主法治。」

京華城 台灣民眾黨 柯文哲 賴清德 黃國昌

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