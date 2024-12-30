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柯文哲交保金7000萬 綠議員：若不是涉嫌重大怎會這麼高？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北地院昨重新審理羈押庭，昨深夜裁定民眾黨主席柯文哲交保金拉高到7000萬元，並配戴電子腳鐐，柯文哲更在庭上表示願意一周內請辭黨主席，民進黨議員簡舒培批評，柯辭黨主席就是要力拼交保，且若不是涉嫌重大，法官會裁定這麼高金額交保金嗎。記者胡經周／攝影
台北地院昨重新審理羈押庭，昨深夜裁定民眾黨主席柯文哲交保金拉高到7000萬元，並配戴電子腳鐐，柯文哲更在庭上表示願意一周內請辭黨主席，民進黨議員簡舒培批評，柯辭黨主席就是要力拼交保，且若不是涉嫌重大，法官會裁定這麼高金額交保金嗎。記者胡經周／攝影

京華城案上周起訴，台北地院昨重新審理羈押庭，昨深夜裁定民眾黨主席柯文哲交保金拉高到7000萬元，並配戴電子腳鐐，柯文哲更在庭上表示願意一周內請辭黨主席，民進黨議員簡舒培批評，柯辭黨主席就是要力拼交保，且若不是涉嫌重大，法官會裁定這麼高金額交保金嗎？

柯文哲上周遭檢方起訴，台北地院原裁定3000萬元交保，北檢不服抗告，高院重新發回北院更裁，昨天下午3時重新開庭，最終合議庭裁定，改為7000萬交保外加裝設電子腳鐐，目前民眾黨正籌錢中。

而昨天開庭柯文哲也強調自己不會逃跑，檢方更質疑柯身為黨主席，加上民眾黨多人被傳喚，難以保證柯不串證，柯隨即在庭上表示願意在一周內辭去黨主席職務。立委黃國昌痛批，北檢近幾個月佈局，就是給柯文哲2條路，要不羈押，否則辭職。

民進黨議員簡舒培說，上次3000萬交保金，柯文哲稱是黃國昌出的，而且柯自己也說，他家有錢可以去銀行領，讓她直言，「為什麼整個黨還要繼續裝窮？噁不噁心啊！且若案子證據薄弱不是涉嫌重大，法官會裁定這麼高金額交保金嗎？」

京華城 柯文哲

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