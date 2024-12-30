影／柯文哲7000萬元交保 黃珊珊：周一下午一起接阿北

民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案受到查，原先檢方偵結起訴後，北院裁定3000萬元交保，29日深夜更裁為7,000萬元交保，並且附加限制住居、科技設備監控等條件。

民眾黨立委林國成表示，尊重台北地院合議庭之裁定，周一會籌措擔保金，想辦法救出柯文哲。張啓楷則指出，有信心明天中午前籌到錢。立委黃珊珊則與場外的支持者相約周一下午來辦理交保，一同來接柯文哲。 民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案受到查，原先檢方偵結起訴後，北院裁定3000萬元交保，29日深夜更裁為7000萬元交保，並且附加限制住居、科技設備監控等條件。民眾黨立委林國成、黃珊珊等黨公職與場外的支持者相約30日下午來辦理交保，一同來接柯文哲。記者林伯東／攝影 民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案受到查，原先檢方偵結起訴後，北院裁定3000萬元交保，29日深夜更裁為7000萬元交保，並且附加限制住居、科技設備監控等條件。民眾黨立委林國成、黃珊珊等黨公職與場外的支持者相約30日下午來辦理交保，一同來接柯文哲。記者林伯東／攝影 民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案受到查，原先檢方偵結起訴後，北院裁定3000萬元交保，29日深夜更裁為7000萬元交保，並且附加限制住居、科技設備監控等條件。民眾黨立委張啓楷（中）指出，有信心30日中午前籌到錢。記者林伯東／攝影

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