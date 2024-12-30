周日深夜錢難籌 柯文哲、沈慶京、應曉薇4人今辦保
民眾黨主席柯文哲涉京華城及政治獻金案，台北地方法院因檢方抗告成功，昨重開羈押庭，柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及柯大帳房李文宗全部加碼重保，且須施以科技監控。稍早北院證實，因周日深夜籌錢不易，上述4名被告已全部選擇周一再行辦保，將在北院再過一夜。
昨北院重開羈押庭，檢方二度聲押4人再度挫敗，合議庭僅加重4人保金，另加電子腳環、居家讀取器、每日自拍回傳等科技監控措施。柯文哲自3000萬元，加保至7000萬元；沈慶京自4000萬元加保至1億元；應曉薇自1500萬元加保至3000萬元；李文宗自1000萬元加保至2000萬元。
4人除限制住居，限制出境、出海8個月外，均須科技監控，且不得與任何同案被告、證人接觸，籌措保金期限至周一下午5時，若覓保無著則還押。由於北院已與台銀事先聯絡，4人只要保金到位，最快周一上午8點30分即可開始辦保。北檢對此表示，將等收到裁定理由後，研議是否提出抗告。
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