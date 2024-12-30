北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控

民眾黨主席柯文哲等四人涉京華城等案本月廿七日被起訴後交保，檢方抗告、高院發回更裁，台北地院昨重開羈押庭，柯否認犯罪，稱要辭黨主席並交接黨務，攻擊檢方過度解讀證據，合議庭昨深夜裁定柯以七千萬元交保，加保四千萬元。

另外，以四千萬元交保的威京集團主席沈慶京改以一億元交保，以一千五百萬交保的台北市議員應曉薇改以三千萬元交保，以一千萬元交保的柯前市長辦公室主任李文宗改以兩千萬元交保；柯文哲等四人，均加電子腳鐐監控，交保期限至今天傍晚五時。

檢察官昨在柯文哲羈押庭上力主繼續羈押的理由，強調未羈押將難以防止柯串證。檢方說，柯文哲卸任台北市長以前，曾囑咐市長室前秘書董晉曄下令刪除京華城容積獎勵案資料，且柯如交保，會與逃亡海外的隨行秘書「橘子」許芷瑜勾串。

檢方表示，京華城、政治獻金案是高度政治性案件，但應抽離政治因素，回歸一般司法案件看待，當黨主席對金錢交代不清，又成立基金會，再與財團關係密切，如果回到「二○一四年的柯文哲一定會認為有貪汙嫌疑。」

柯文哲反駁稱，他還有好幾起官司要面對、要出庭，所以要辭黨主席，如果現在不辭，整個黨務都運作不了，黨務須請黨籍立委黃國昌幫忙。

柯文哲辯稱，許芷瑜只是個小朋友、愛玩，並不是所謂的「地下黨主席」，許女之前常去日本短期留學，也是他要對方出國的；許從日本回台再出國，與他沒有聯絡，不知她狀況，更不會與許女串證，強調絕不落跑。

柯文哲表示，檢方的辦案手法把整個民眾黨幾乎都傳喚過，只剩幾個人沒被傳喚，他痛批檢察官根本「殺紅眼」，且辦案太有針對性，對犯罪證據也過解讀；他否認收賄，更否認侵占巨額政治獻金。

北檢偵辦京華城等弊案，上周四起訴十一人，檢方移審時雖聲請法院將偵查中羈押禁見的柯文哲等五人繼續羈押，但法院裁定交保；檢察官不服，除未對北市前副市長彭振聲交保裁定提起抗告外，對柯等四人提起抗告，台灣高等法院撤銷四人交保裁定，發回更裁。

高院撤銷理由指出，台北地院原裁定未具體說明何以具保可防免逃亡，理由不備，且原審諭知的具保金額與柯文哲等人造成法益侵害是否相當也未說明，撤銷交保裁定發回。

依司法院頒布「法院辦理偵查中聲請羈押重大、矚目刑事被告案件注意要點」規定準用審理中案件，對於羈押案抗告，法院應即時處理並裁定，台北地院因此於昨天周日開庭，傳喚柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗共四人出庭。

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