29億元流向海外 沈慶京反咬威逼
威京集團主席沈慶京因京華城案遭起訴圖利、行賄罪，台北地方法院昨重開羈押庭，檢方指出沈與同案被告、證人間串證行為，更揭露他有廿九億元資金流向海外；沈慶京則反控檢方以攸關上千家庭的整個威京集團營運，逼迫他配合偵辦。
法官一開始關心沈慶京身體健康，沈表示自己因泌尿系統問題導致排尿困難，羈押中住院、手術四次仍無法完全解決，廿七日一交保即住進台大醫院，昨天還是經醫生同意請假才能出庭。
檢察官指出，沈慶京在威京集團能輕易貫徹個人意志，影響同案很多尚在威京集團任職的證人，同時沈通訊監察結果顯示，他今年六月和八月間多次以手機、通訊軟體微信和同案被告應曉薇聯絡，要威京集團法務經理陳俊源催促應曉薇看資料才能多加發揮。
今年八月十四日，沈慶京跟同案被告吳順民討論京華城案情，質疑大家口徑不同怎麼打仗？後來再透過中工獨董葛樹人，要柯文哲把相關簡訊刪光，這些都是串供行為。
檢方同時強調沈慶京有逃亡之虞，除搜索當天故意裝作不在家，想自後門落跑，今年一到八月出境高達卅一次，去年出境卅五次，且在中港澳都有巨額資金流動，光二○二一年十一、十二月就有廿九億元匯往港澳，甚至搜索前就已透過秘書籌措保釋金，稱以自己身價至少要二億元以上。
沈慶京則主張，自己和威京集團都是被害人，原本合法取得京華城容積率被時任副市長林欽榮拿掉，且整個集團疫情期間賠了八百億，檢方上述的廿九億就是拿去還債。
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