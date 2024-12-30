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許芷瑜幫辦手機 柯文哲化名「羅廷暐」

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
台北地檢署偵辦京華城弊案，民眾黨主席柯文哲行程秘書「橘子」許芷瑜滯日未歸。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署偵辦京華城弊案，民眾黨主席柯文哲行程秘書「橘子」許芷瑜滯日未歸。圖／聯合報系資料照片

台北地方法院昨重新開庭審理民眾黨主席柯文哲是否交保，檢方爆料柯文哲隨行秘書「橘子」（許芷瑜），曾幫柯申辦手機讓柯以化名「羅廷暐」與律師鄭深元聯絡，柯如交保有高度串證可能，無法以羈押外的處分防止串供。

柯文哲反駁指控，表示「要串證找鏡新聞即可」；柯說許芷瑜只是個小朋友、愛玩，不是週刊講的「地下黨主席」，許女去日本短期留學十多次，也是他要對方出國的。

柯文哲昨重開羈押庭，台北地檢署派主任檢察官林俊廷、檢察官廖彥鈞、黃琬珺論告。黃琬珺說，柯文哲卸任台北市長前，曾囑咐市長室前秘書董晉曄下令刪除京華城容積獎勵案「ＰＭ會議追蹤系統」中有關都委會審議資料，偵查中台北市政府回函證實此情，柯文哲確有滅證之實。

京華城案今年八月底搜索前，柯為與辯護人聯繫，由許芷瑜協助柯申辦手機，以通訊軟體設定名稱為「羅廷暐」的聯絡人，於二○二四年八月十五日與鄭深元聯絡，鄭當時不解「羅廷暐」是何許人也，一度反問「請問閣下是…」。

黃琬珺說，許芷瑜是重要證人，柯如交保在外，證詞會被柯影響，柯交保會有高度串證可能。林俊廷說，依搜索查扣的碎字條，柯東窗事發前寫下「木可的帳有無洩露？」、「命令橘子出國」、「太高調李文宗」及「陳其邁高雄國賓飯店」，足證這些都是柯擔心的事，柯如交保在外，可與黨工、木可的人接觸「那到底說的是工作還是案情？」

林俊廷表示，許芷瑜是柯文哲穿針引線核心幕僚，負責幫柯聯絡沈慶京，安排柯去「陶朱隱園」頂樓與沈會面，更負責調度柯有關財務，柯一度指示許女「四百萬要存好」，柯如果交保，即可與許女串證。

廖彥鈞說，串證是案子審理最大風險，無論加保成一億元或以電子腳鐐拘束，都無法防免串證可能。

柯文哲說，他的手機與「橘子」通訊內容都沒有刪，可以去查，有任何證據可以證明他教唆對方去日本不回台嗎？柯說，許女早就從日本回台再出國，目前沒聯絡，不知她的狀況，許女去日本不歸與串證無關。

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