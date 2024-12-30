謝長廷看起訴書 「柯文哲收賄證據薄弱」

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，依違背職務收賄、圖利、侵占與背信共四罪起訴柯，具體求刑廿八年六月。律師出身的總統府資政謝長廷表示，讀完起訴書之後，就法律上的犯罪要件而言，收賄證據薄弱。

被柯文哲視為「人生導師」的謝長廷前晚在臉書發文指出，任何人把柯文哲起訴文件讀了後，相信一定對政商複雜關係印象深刻而心生反感，但就法律上的犯罪要件而言，收賄證據確實薄弱一點，尤其在押人四月之後交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則說，柯文哲案是社會矚目事件，綠營秉持尊重司法、毋枉毋縱的態度，也希望焦點應落在證據而非政治，尊重各界有不同觀點與法律見解，但應當給辦案人員不受干擾的判斷環境，不過度評論。

對於台灣高等法院昨天撤銷柯文哲的交保裁定，發回台北地院更裁，國民黨立委李彥秀表示，柯文哲日前一席「我逃跑，民眾黨就毀了」的感性發言，無法再次感動法官的理性；發回更裁後，柯文哲除了拿民眾黨「All in（全部賭注）」外，更要以實證再次博得法官的信任。

商品推薦