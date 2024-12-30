批檢殺紅眼 柯文哲：不辭黨魁整個黨務難運作

台灣高等法院撤銷民眾黨主席柯文哲日前三千萬元交保裁定，台北地院昨下午重開羈押庭審理；柯文哲在庭中強調，「我必須辭黨主席，交給黃國昌處理」。對先前三千萬元交保金來源為何？柯表示是民眾黨立委黃國昌借他的。

柯文哲在羈押庭表示，一起案子整個民眾黨幾乎都被檢察官傳喚過，「只剩下沒幾個人沒被傳喚」，他批檢察官辦案根本殺紅了眼、且太有針對性；柯說，他必須辭去黨主席，不然整個黨務會無法運作。

柯文哲說，他接下來還有好幾起官司要面對、要出庭，如果不辭黨主席，連帶整個黨務都運作不了，因此「須請黃國昌幫忙」。

柯文哲告訴法官，他在九月就寫信表示要辭黨主席，不過信一直被卡著，於是只好再請律師幫忙聲請解除禁止通信的禁令；柯說，之後黨的事也需要時間進行交接，他如果現在就說不幹了、人就跑了，那麼明天「小草」就都去退黨，希望法官能給他最多一個星期時間辦理黨務交接。

柯文哲對檢察官控訴他交保後即會串證，表示檢方強調「橘子」許芷瑜是全案關鍵，但許芷瑜案發前早就出國二個多月，中間有沒有回國他根本不知道，也有可能許芷瑜看到新聞鬧大又自己買機票出國。

柯說，全案最大問題在檢察官辦案早已有偏見，所有找到的證據，都想盡辦法朝印證偏見方向去走，才會認定他貪汙。

審判長江俊彥問及本月廿七日辦保的三千萬元來源為何？柯表示「是黃國昌借給我的」，他說，原本想銀行卅日一開門就要和妻子陳佩琪親自到銀行提領自己剩下的三千萬元存款還給黃，不過又臨時重開羈押庭。

柯文哲表示，陳佩琪告訴他存款能領出的就是三千萬元，因為存摺已在搜索時被檢察官扣案，所以只能到銀行臨櫃提領；柯說如果保金要再增加，「接下來我可能要賣掉新竹的地、或是將現在的住處向銀行抵押去借錢，才可以辦保」。

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