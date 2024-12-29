快訊

柯文哲押不押裁定「難產」？法院延後至深夜11時諭知

9個月內第三位 經部次長連錦漳請辭獲准 預計任職到明年2月底

柯文哲押不押裁定「難產」？法院延後至深夜11時諭知

聯合報／ 記者王聖藜蔣永佑李隆揆／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（右二）與應曉薇、沈慶京、李文宗四人涉及京華城及政治獻金等案，移審後北院裁定交保，經檢方提起抗告，高院今裁定撤銷原裁定，發回北院更裁，北院下午重開羈押庭，柯文哲在多名律師陪同下步入北院。記者侯永全／攝影
民眾黨主席柯文哲（右二）與應曉薇、沈慶京、李文宗四人涉及京華城及政治獻金等案，移審後北院裁定交保，經檢方提起抗告，高院今裁定撤銷原裁定，發回北院更裁，北院下午重開羈押庭，柯文哲在多名律師陪同下步入北院。記者侯永全／攝影

民眾黨主席柯文哲等4人涉京華城等案本月27日交保，檢方抗告、高院發回，台北地院今下午重新傳喚4人召開羈押庭，合議庭法官3人分別對4人審問，4人都否犯罪，庭審已結束，法院稍早宣布晚間10時30分同時諭知，改為11時諭知。

重新開羈押庭的被告包括以3000萬元交保的柯文哲、以4000萬元交保的威京集團主席沈慶京、以1500萬交保的台北市議員應曉薇、以1000萬元柯前市長辦公室主任李文宗，4人分由合議庭審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢分庭審問。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

重開羈押庭！柯文哲同意增保金、電子監控 哽咽提「1原因」須返新竹

柯文哲脫口辭黨主席欽點黃國昌幫忙 白營立委曝細節：待討論再定奪

「橘子」遭控地下黨主席 柯文哲否認：她只是個愛玩的孩子

取名靈感？柯文哲手機化名「羅廷暐」聯繫律師 立委羅廷瑋說話了

相關新聞

柯文哲押不押裁定「難產」？法院延後至深夜11時諭知

民眾黨主席柯文哲等4人涉京華城等案本月27日交保，檢方抗告、高院發回，台北地院今下午重新傳喚4人召開羈押庭，合議庭法官3...

柯文哲等4人交保後再羈押？ 法院晚間10時30分諭知結果

民眾黨主席柯文哲等4人涉京華城等案本月27日交保，檢方抗告、高院發回，台北地院今下午重新傳喚4人召開羈押庭，合議庭法官3...

重開羈押庭！柯文哲同意增保金、電子監控 哽咽提「1原因」須返新竹

北院今天下午重開羈押庭，民眾黨主席柯文哲指出，保證金3000萬元是向民眾黨立委黃國昌借的，若增加保金或施以電子監控都沒意...

陷雙重國籍疑雲…應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係

台北市議員應曉薇因京華城案涉嫌貪汙收賄、洗錢遭起訴求重刑，由於她獲1500萬交保後，爆出疑有第二本加拿大護照，讓傳聞男友...

檢揭露沈慶京29億流海外 沈反控以威京集團要脅逼合作

威京集團主席沈慶京因京華城案遭起訴圖利、行賄罪，獲台北地方法院裁定4000萬元交保，經檢方抗告成功，沈今重開羈押庭，檢方...

柯文哲脫口辭黨主席欽點黃國昌幫忙 白營立委曝細節：待討論再定奪

民眾黨主席柯文哲今天在羈押庭表示，9月在押期間就想辭黨主席並讓黃國昌去幫忙。民眾黨立委張啓楷指出，還沒完全確認，柯文哲是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。