重開羈押庭！柯文哲同意增保金、電子監控 哽咽提「1原因」須返新竹

北院今天下午重開羈押庭，民眾黨主席柯文哲指出，保證金3000萬元是向民眾黨立委黃國昌借的，若增加保金或施以電子監控都沒意見，他不會逃亡，但父親病危，他隨時得赴新竹。

柯文哲因京華城及政治獻金案遭起訴，日前移審台北地方法院裁定柯文哲新台幣3000萬元交保。案經台灣高等法院撤銷，北院今天再度召開羈押庭，由審判長江俊彥訊問柯文哲。

江俊彥詢問逃亡之虞的部分。對此，柯文哲表示，他不會逃亡，「我寧可死在裡頭」，他只要跑掉民眾黨就倒了；至於妻子陳佩琪與子女因國內紛擾想出國部分，這是她們想出國，他個人並沒有。

另外，江俊彥詢問，3000萬元保證金的來源，這筆錢是否有達到拘束力，如果增加保證金，多少錢可以負擔及對於科技監控防逃有無意見。

柯文哲回應指出，他本來不知道3000萬元保證金的來源，後來聽陳佩琪說明才知道是向黃國昌借的、免收利息，他打算明天去銀行領錢還給黃國昌；增加保金部分，他可以拿房子抵押，請法官給點時間，應該幾千萬元沒有問題；如果施以電子監控，他沒有意見。

江俊彥在庭上解說如果施以科技電子監控的流程以及被告應該如何配合相關細節，首先會在柯文哲腳踝戴上1個電子腳鐐，一定要充電，如果電力不足會回報到科技設備中心示警。

另外，會在限制住居地點安裝居家讀取器，限制每晚深夜到隔天清晨須在此定點，且有個案手機，每天須定時將住家及門牌拍照回傳到監控中心。

柯文哲表示，目前父親病危昏迷，可能就這一、二個月了，他一度哽咽地說除了父親的因素須赴新竹之外，不會不在台北限制住居所睡覺，他可以配合每天睡前拍照回傳監控中心，幾點拍照都可以。

江俊彥詢問，柯文哲秘書「橘子」許芷瑜逃亡海外被通緝，成為檢方聲押柯文哲的重要理由之一，是否知道她的行蹤。

柯文哲回應表示，沒有聯絡也不知道她行蹤，她只是個愛玩的小朋友，不是媒體所指的地下黨主席或是大帳房，這樣她怎麼敢回國，她以前1年去日本超過10次。

另外，他的手機與許芷瑜通訊內容都沒刪除，可以去檢查，真的沒有指示她出境，檢方提到的字條「晶華→orange（許芷瑜綽號橘子）出國」是隨手寫的，沒特別意思，且許芷瑜早就從日本回台後再出國。

公訴檢察官主張，交保終究不是預防串供的有效手段，而且此案的共犯、證人均有可能受到柯文哲的實質影響而在審判期日翻供或者是配合；交保1億元以上加上施以電子監控都無法防止串供（證），請求法官羈押禁見柯文哲。

檢方主張，重要的關鍵人許芷瑜目前潛逃在外，她放在男友的手機遭查扣，男友證稱手機內是跑行程的行程表、不要讓民進黨拿走，可見她出國是為了避免不被偵訊京華城案而潛逃。

此外，檢察官指出，許芷瑜另申辦1隻手機，在Line的署名為「羅廷暐」，「羅廷暐」曾在113年8月15日與律師鄭深元聯絡，鄭深元當時回問，「請問閣下是？」。檢方查出是柯文哲使用此手機與現委任辯護人鄭深元聯絡，可見柯文哲與許芷瑜關係密切，許芷瑜是「穿針引線的窗口」。

鄭深元表示，8月15日的簡訊內容，是他與當時委託人之間的秘密通信，仍有保密義務，請法官審酌。

柯文哲的辯護人指出，27日交保至今，柯文哲都依照法官指示，離開台北也只是到新竹探視父親，今天也遵期到庭，相關證人都已具結，沒有串證或滅證可能；許芷瑜只是行政秘書，沒有檢方所說這麼重要，不足成為羈押理由，建請維持柯文哲3000萬元交保裁定。

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