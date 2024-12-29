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陷雙重國籍疑雲…應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
台北地院今重開京華城案羈押庭，應曉薇(右)交保後傳出有第二本護照引發關注，應則帶來當年申請放棄加拿大國籍、護照的原始文件，並當庭自爆與王尊侃之間的真實關係。記者侯永全／攝影
台北地院今重開京華城案羈押庭，應曉薇(右)交保後傳出有第二本護照引發關注，應則帶來當年申請放棄加拿大國籍、護照的原始文件，並當庭自爆與王尊侃之間的真實關係。記者侯永全／攝影

台北市議員應曉薇京華城案涉嫌貪汙收賄、洗錢遭起訴求重刑，由於她獲1500萬交保後，爆出疑有第二本加拿大護照，讓傳聞男友、同案被告王尊侃出面闢謠。台北地方法院今重開羈押庭，檢方以此猛攻應曉薇有逃亡之虞，應女則帶來14年前申請放棄加拿大國籍、護照原始文件，還當庭自爆與王男間的真實關係。

應曉薇律師說，應女是在約1980年代移民加拿大取得加籍，2010年當選台北市議員便申請放棄加籍，2011年2月10日正式獲得加拿大核發放棄國籍證書，同年5月10日獲外交部駐多倫多台北經貿辦事處認證，因此14年前就已無加拿大國籍，護照也被註銷。

法官指出，應曉薇因京華城案獲交保被境管，後來移民署發現她曾有以「不詳國籍」的進出境紀錄而通報法院，但並未說她擁有第二本護照。應的律師補充，應女是多年前曾以舊名「應秀萍」持加拿大護照出入境，才留下紀錄造成誤會。

但檢方依然存疑，表示經檢視相關文件，認為法官自移民署取得的資料，與應曉薇提供的加國資料對不起來，懷疑應女可能有第三本護照。但法官檢視應曉薇提供的文件並附卷，仍認已初步釐清，將原定下周二開庭討論應是否有他國國籍一事的庭期取消。

至於據傳為應曉薇男友兼辦公室執行長的王尊侃，曾在應交保候，對外解釋其雙重國籍疑慮，今天也被檢方指控直接接觸案情，無視法院禁令。應曉薇除解釋王男只是一時熱心，表示王不是她辦公室執行長，還當庭自爆兩人關係其實並非男女朋友，多年前雖曾嘗試交往，但卡在當中還有前夫、女兒等問題無法更進一步，多年下來已是如家人、親人般的好友。

京華城 應曉薇 柯文哲 護照

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