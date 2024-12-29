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等柯文哲裁定結果！小草聚集法院外批「綠色恐怖」 出動70警力維安
民眾黨主席柯文哲涉京華城等案以3千萬元交保，台北地方法院今下午重開羈押庭。柯文哲支持者「小草」晚間持續在法院外聚集，高舉「綠色恐怖政治辦案」等標語，警方出動約70名警力維護安全。
因法院周邊是集會遊行禁制區，警方在北院門口設鐵馬護欄、改道牌，引導民眾前往在博愛路、愛國西路設置的意見表達區，設改道牌及部屬警力維持秩序。
支持者下午起陸續在意見表達區聚集，晚間有約50人，分別高舉「今日柯文哲明天任何人」、「只要柯文哲沒放棄我們也不會放棄」、「綠色恐怖政治辦案」、「對抗極權政府」等標語，未發生脫序行為。
警方出動約70名警力維安，包括台北市中正一警分局、北市保安警察大隊、保安警察第一總隊員警，持續部屬至法院裁定結果出爐。
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