快訊

看煙火靠運氣！跨年夜東北季風增強轉濕冷 元旦升旗降雨情況曝

柯文哲等4人交保後再羈押？ 法院晚間10時30分諭知結果

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲等4人交保後再羈押？ 法院晚間10時30分諭知結果

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲等涉及京華城及政治獻金案，同案柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗日前交保後檢方抗告成功，台北地院今重新對4人召開羈押庭。記者胡經周／攝影
民眾黨主席柯文哲等涉及京華城及政治獻金案，同案柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗日前交保後檢方抗告成功，台北地院今重新對4人召開羈押庭。記者胡經周／攝影

民眾黨主席柯文哲等4人涉京華城等案本月27日交保，檢方抗告、高院發回，台北地院今下午重新傳喚4人召開羈押庭，合議庭法官3人分別對4人審問，4人都否犯罪，庭審已結束，預計晚間10時30分同時諭知結果。

重新開羈押庭的被告包括以3000萬元交保的柯文哲、以4000萬元交保的威京集團主席沈慶京、以1500萬交保的台北市議員應曉薇、以1000萬元柯前市長辦公室主任李文宗，4人分由合議庭審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢分庭審問。

京華城 應曉薇 李文宗 柯文哲 沈慶京

延伸閱讀

柯文哲脫口辭黨主席欽點黃國昌幫忙 白營立委曝細節：待討論再定奪

「橘子」遭控地下黨主席 柯文哲否認：她只是個愛玩的孩子

取名靈感？柯文哲手機化名「羅廷暐」聯繫律師 立委羅廷瑋說話了

柯文哲若辭黨主席 白營恐垮台？謝立功曝重要性：民眾黨精神領袖

相關新聞

柯文哲等4人交保後再羈押？ 法院晚間10時30分諭知結果

民眾黨主席柯文哲等4人涉京華城等案本月27日交保，檢方抗告、高院發回，台北地院今下午重新傳喚4人召開羈押庭，合議庭法官3...

檢揭露沈慶京29億流海外 沈反控以威京集團要脅逼合作

威京集團主席沈慶京因京華城案遭起訴圖利、行賄罪，獲台北地方法院裁定4000萬元交保，經檢方抗告成功，沈今重開羈押庭，檢方...

有第3本護照？應曉薇遭疑有潛逃意圖 委屈喊：害怕提高交保金

國民黨台北市議員應曉薇涉京華城案遭訴，交保時被發現疑有第2本護照。應曉薇律師今天說，應曉薇當選議員時已放棄加拿大國籍並繳...

柯文哲脫口辭黨主席欽點黃國昌幫忙 白營立委曝細節：待討論再定奪

民眾黨主席柯文哲今天在羈押庭表示，9月在押期間就想辭黨主席並讓黃國昌去幫忙。民眾黨立委張啓楷指出，還沒完全確認，柯文哲是...

等柯文哲裁定結果！小草聚集法院外批「綠色恐怖」 出動70警力維安

民眾黨主席柯文哲涉京華城等案以3千萬元交保，台北地方法院今下午重開羈押庭。柯文哲支持者「小草」晚間持續在法院外聚集，高舉...

「橘子」遭控地下黨主席 柯文哲否認：她只是個愛玩的孩子

民眾黨主席柯文哲涉京華城等案本月27日以3000萬元交保，檢方抗告、高院發回。台北地院今下午重開羈押庭，檢方主張柯交保會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。