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柯文哲等4人交保後再羈押？ 法院晚間10時30分諭知結果
民眾黨主席柯文哲等4人涉京華城等案本月27日交保，檢方抗告、高院發回，台北地院今下午重新傳喚4人召開羈押庭，合議庭法官3人分別對4人審問，4人都否犯罪，庭審已結束，預計晚間10時30分同時諭知結果。
重新開羈押庭的被告包括以3000萬元交保的柯文哲、以4000萬元交保的威京集團主席沈慶京、以1500萬交保的台北市議員應曉薇、以1000萬元柯前市長辦公室主任李文宗，4人分由合議庭審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢分庭審問。
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