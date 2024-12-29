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柯文哲等4人交保後再羈押？ 法院晚間10時30分諭知結果

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柯文哲脫口辭黨主席欽點黃國昌幫忙 白營立委曝細節：待討論再定奪

中央社／ 台北29日電
民眾黨主席柯文哲今天下午重開羈押庭。記者胡經周／攝影
民眾黨主席柯文哲今天下午重開羈押庭。記者胡經周／攝影

民眾黨主席柯文哲今天在羈押庭表示，9月在押期間就想辭黨主席並讓黃國昌去幫忙。民眾黨立委張啓楷指出，還沒完全確認，柯文哲是希望法官給他時間跟黨公職好好討論後，再最後定奪。民眾黨立委黃國昌受訪時，對此未回應。

台北地檢署偵結起訴京華城及政治獻金案，移審在押被告柯文哲等人；北院27日凌晨裁定柯文哲等4人，各以新台幣800萬元至4000萬元不等金額交保。北檢不服交保裁定提起抗告，台灣高等法院今天撤銷原交保裁定，發回北院。

北院下午3時由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢分工重開羈押庭。審判長江俊彥詢問之前裁准的文書（辭黨主席文件）是否已生效。柯文哲回應，9月在押期間就有辭黨主席的打算，他掛名黨主席，黨務沒辦法運作，讓黃國昌去幫忙。

民眾黨立委張啓楷今天到法院旁聽，對於柯文哲擬辭黨主席，他在離開法庭後受訪表示，檢方一直提到有90名證人，如果柯文哲繼續擔任黨主席，會常碰到這些黨公職，因此柯文哲提出想辭掉黨主席，事實上9月就曾提過，但檢方沒有答應讓柯文哲送出訊息。

張啓楷指出，這件事茲事體大，法官也問柯文哲好幾次，柯文哲說他因為愛黨所以不可能逃亡，且黨主席不可能每天跑法院，「這黨會不會垮掉？」

張啓楷說，但柯文哲也補充，因為還沒時間跟大家好好討論，所以希望法官給他一點時間可以和黨公職、幹部好好討論，再最後定奪。

媒體詢問柯文哲是否「欽點」黃國昌接任黨主席，張啓楷表示，柯文哲有提到如果辭黨主席的話，「希望黃國昌可以幫忙」，但還沒完全確認，因為民眾黨緊急應變小組日前已決定全力慰留柯文哲，會以集體領導方式度過危機，柯文哲只要請假就可以。

民眾黨緊急應變小組召集人、民眾黨立法院黨團總召黃國昌也到法院旁聽，他在離開法庭受訪時未回應黨主席一事，僅表示，庭訊內容讓人聽了非常悲傷、憤怒，北檢的檢察官終於掀牌，如果不羈押柯文哲，要如何確保柯文哲是在談黨務還是談案情，「北檢就是要押柯文哲、押到他（柯文哲）出不來」。

京華城 張啓楷 柯文哲 黃國昌

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