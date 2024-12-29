有第3本護照？應曉薇遭疑有潛逃意圖 委屈喊：害怕提高交保金

國民黨台北市議員應曉薇涉京華城案遭訴，交保時被發現疑有第2本護照。應曉薇律師今天說，應曉薇當選議員時已放棄加拿大國籍並繳回護照。檢方認為，無法排除有第3本可能。

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，起訴並移審在押被告應曉薇等5人，台北地方法院27日裁定應曉薇新台幣1500萬元交保並限制住居、出境、出海。北檢不服提出抗告，高等法院今天撤銷交保裁定，發回台北地院。

台北地院下午開庭，檢方認為，應曉薇在8月27日遭拘提到案時便有欲潛逃的事實，且接押庭開庭時未主動說明，直到辦理交保時才被發現疑似有第2本護照，令人懷疑有潛逃意圖。

檢方進一步表示，應曉薇與此案被告沈慶京已有串供及滅證情形，加上此案共犯、證人遍及應曉薇工作、生活及交友圈，加上應曉薇仍具議員身分，難保不運用其職權及影響力施壓相關人，建請法官比照同樣涉貪污的國民黨台北市議員陳重文，將應曉薇羈押至審理告一段落。

針對護照疑雲，應曉薇辯護人吳佳蓉說明，應曉薇在1964年出生時姓名為應秀萍，1981年與家人一同移民加拿大，因此持有此國護照，接著在2010年為參選市議員而改名應曉薇，並在當選隔年取得加拿大政府核發的喪失國籍證明書，以及外交部駐多倫多台北經濟文化辦事處的認證。

吳佳蓉指出，應曉薇申請放棄加拿大國民時，應曉薇就已將此國護照、公民卡、社會保險證繳回，再沒有除中華民國以外的其他護照。

她表示，應曉薇放棄加拿大國籍已是10多年前的事情，應曉薇並沒有預料到此事會成為焦點，她作為辯護人也是在27日辦理交保時才得知此過程，對於造成誤解及社會資源浪費「我們感到非常抱歉」。

吳佳蓉指出，應曉薇今天願意交出護照及台胞證給法官保管，承諾會待在台北、準時到庭，在法律上捍衛自己、持續履行議員職責，並承諾不會與同案被告陳佳敏在同辦公室工作或討論到案情，也不會與同案被告王尊侃私下見面、以任何通訊軟體聯繫。

對於吳佳蓉說明，檢方認為，法院查詢出入境紀錄時，發現的是應曉薇1本國籍不詳的護照，與應曉薇今天出示的資料不完全相符，因此不排除還有第3本護照的可能，仍建請繼續羈押並禁止通信、接見。

受命法官許芳瑜最後詢問應曉薇財務狀況。對此，應曉薇表示，她沒有任何國外居留權或財產，雖然女兒有加拿大雙重國籍並在英國念書，但她們都是仰賴母親及舅舅每月給予生活費及學費。

應曉薇說，目前1500萬元交保金都是親友籌措出來的，若再提高她會很害怕，因為不知道怎麼開口，但她很謝謝法官，讓她可以回家抱著母親睡覺。

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