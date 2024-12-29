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檢揭露沈慶京29億流海外 沈反控以威京集團要脅逼合作

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
台北地院今重開沈慶京羈押庭，檢方指出沈的串證行為及有29億元資金流向海外，沈慶京則反控檢方以攸關上千家庭的整個威京集團營運，逼迫他配合偵辦。記者胡經周／攝影
台北地院今重開沈慶京羈押庭，檢方指出沈的串證行為及有29億元資金流向海外，沈慶京則反控檢方以攸關上千家庭的整個威京集團營運，逼迫他配合偵辦。記者胡經周／攝影

威京集團主席沈慶京京華城案遭起訴圖利、行賄罪，獲台北地方法院裁定4000萬元交保，經檢方抗告成功，沈今重開羈押庭，檢方除指出沈與同案被告、證人間串證行為，更揭露他有29億元資金流向海外；沈慶京則反控檢方以攸關上千家庭的整個威京集團營運，逼迫他配合偵辦。

一開始，法官先關心沈慶京身體健康，沈表示，自己因泌尿系統問題導致排尿有困難，羈押中已住院、手術4次仍無法完全解決，27號一交保隨即住進台大醫院，今天還是經醫生同意請假才能出庭。

檢察官指出，沈慶京在威京集團內能輕易貫徹個人意志，影響同案中很多尚在威京集團任職的證人，同時沈的通訊監察結果顯示，他在今年6月和8月間，多次以手機、通訊軟體微信和同案被告應曉薇聯絡，要威京集團法務經理陳俊源催促應曉薇看資料才能多加發揮。

今年8月14日，沈慶京跟同案被告吳順民討論京華城案情，質疑大家口徑不同怎麼打仗？後來再透過中工獨董葛樹人，要柯文哲把相關簡訊刪光，這些再再都是串供行為。

檢方同時強調，沈慶京有逃亡之虞，除了搜索當天在手機故意裝作不在家，還想自後門落跑，今年1到8月出境高達31次，去年出境35次，且在中港澳都有鉅額資金流動，光是2021年11、12月就有29億元匯往港澳，甚至在搜索前就已透過秘書籌措保釋金，表示以自己身價至少要2億元以上。

沈慶京則認為，自己和威京集團都是被害人，因為原本合法取得的京華城容積率被時任副市長林欽榮硬生生拿掉，且整個集團在疫情期間賠了800億，他也沒賴帳，檢方上述的29億就是拿去還債；其律師也表示，沈補充事先籌措保金，反而是他沒打算逃的證明。

同時，沈慶京再度反咬承辦檢察官林俊言，表示林曾在自己羈押住院期間，到看守所配合的部立台北醫院，告訴他目前京華城土地已查扣，銀行也抽銀根，唯有沈慶京能出去才能解決威京集團的困境，拿攸關幾千個家庭的威京集團逼迫他合作，逼他承認自己沒做過的事，相當可惡。

京華城 柯文哲 沈慶京

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