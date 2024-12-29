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取名靈感？柯文哲手機化名「羅廷暐」聯繫律師 立委羅廷瑋說話了
台北地方法院重新開庭審理民眾黨主席柯文哲是否交保，檢方指柯文哲隨行秘書「橘子」許芷瑜協助柯處理財務，爆柯以化名「羅廷暐」與律師聯絡。立委羅廷瑋說他不回應。
柯文哲重開羈押庭，台北地檢署檢察官指出，京華城案今年8月底搜索前，柯為與辯護人聯繫，由「橘子」許芷瑜協助柯申辦手機，以通訊軟體設定名稱為「羅廷暐」的聯絡人，2024年8月15日與鄭深元聯絡，鄭當時不解「羅廷暐」是誰？一度反問「請問閣下是…」。
「羅廷暐」是借名立委羅廷瑋？外界眾說紛紜，羅廷瑋表示，對此「不回應」。
台中政壇人士認為，如果此事確實，羅廷瑋莫名其妙被用作柯文哲的化名，恐怕他自己也莫名其妙，不回應為上策，以免被指「對號入座。」
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