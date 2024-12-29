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柯文哲喊辭黨主席！庭中點名「請他幫忙」 曝辦保3000萬是跟黃國昌借的

檢察官爆「橘子」太重要 揭曾幫柯文哲申辦手機用化名聯絡律師

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柯文哲喊辭黨主席！庭中點名「請他幫忙」 曝辦保3000萬是黃國昌借的

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今天重回台北地院開羈押庭。記者侯永全／攝影
民眾黨主席柯文哲今天重回台北地院開羈押庭。記者侯永全／攝影

台灣高等法院撤銷民眾黨主席柯文哲日前的3000萬元交保裁定，台北地院今下午重開羈押庭審理；柯庭中強調「我必須辭黨主席，交給黃國昌處理」，對先前3000萬元的交保金來源為何？柯表示是民眾黨立委黃國昌借他的。

柯文哲在羈押庭中表示，一起案子整個民眾黨幾乎都被檢察官傳喚過，「只剩下沒幾個人沒被傳喚」，他批檢察官辦案根本殺紅了眼、且太有針對性；柯說，他必須辭去黨主席，不然整個黨務將會無法運作。

柯文哲說，他接下來還有好幾起官司要面對、要出庭，如果不辭黨主席，連帶著整個黨務都運作不了，因此「須請黃國昌幫忙」。

柯文哲告訴法官，他在9月就寫了信表示要辭黨主席，不過，信一直被卡著，於是只好再請律師幫忙聲請解除禁止通信的禁令；柯說，之後黨的事也需要時間進行交接，他如果現在就說不幹了、人就跑了，那麼明天「小草」就都去退黨，希望法官能給他最多1個星期的時間辦理黨務交接。

柯文哲對檢察官控訴他交保後即會串證，表示檢方雖強調「橘子」許芷瑜是全案的關鍵，但許芷瑜案發前早就出國2個多月，中間有沒有回國，他根本不知道，也有可能許芷瑜看到新聞鬧大又自己買機票出國。

柯說，全案最大問題在檢察官辦案早已有偏見，所有找到的證據，都想盡辦法朝印證偏見的方向去走，才會認定他貪汙。

審判長江俊彥問及本月27日辦保的3000萬元來源為何？柯表示「是黃國昌借給我的」，他說，原本想銀行30日一開門就要和妻子陳佩琪親自到銀行辦理，預計提領自己剩下的3000萬元存款還給黃，不過，現在卻臨時重開羈押庭。

柯文哲表示，陳佩琪有告訴他存款能領出的就是3000萬元，不過，因為存摺已在搜索時被檢察官扣案，所以只能到銀行臨櫃提領；柯說，如果保金要再增加，「接下來我可能要賣掉新竹的地、或是將現在的住處向銀行抵押去借錢，才可以辦保」。

京華城 柯文哲 檢察官 民眾黨 許芷瑜 黃國昌

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