柯文哲若辭黨主席 白營恐垮台？謝立功曝重要性：民眾黨精神領袖

民眾黨主席柯文哲若辭職，民眾黨恐將垮台，但未來面對選舉、官司與立法院攻防，柯恐分身乏術，他要先出面宣布分工！民眾黨主席柯文哲近日因京華城、政治獻金等案件遭北檢起訴，民眾黨前秘書長謝立功受訪時建議，柯應該儘速出面宣布分工，讓黨可持續運作，並更加團結。

黨公職力挺柯文哲

柯文哲因京華城與政治獻金等案件，遭北檢以收賄、圖利、公益侵占與背信罪起訴，雖然北院裁定交保，但北檢抗告成功，後續還有可能被羈押，若加上審理過程與後續上訴，相關案件恐拖延非常久。

若柯文哲繼續擔任黨主席，還要面臨羈押與訴訟狀況，恐難處理黨務，且民眾黨會持續背上「黨主席貪汙」的惡名。

不過民眾黨的黨公職目前看來都相當支持柯文哲。民眾黨立委張啓楷29日表示，柯文哲在羈押庭清楚的表示他是民眾黨主席，如果他逃亡，民眾黨就會垮台，他根本沒有逃亡的動機；另外，北檢已經找到所有證據，柯文哲不可能再串證，且3千萬交保金對柯來說相當沉重，呼籲北檢不要再押人取供。

柯已是精神領袖

此外，民眾黨主要檯面上的政治人物，包括民眾黨立院總召黃國昌、立委黃珊珊、前立委蔡壁如與中央委員林富男等人各有優缺點，在黨內很難完全服眾，也無法完全承接柯文哲的支持者；但攸關黨務的2026年選舉，是否要繼續讓不分區立委參選縣市長，該由誰決定？民眾黨可能要儘快佈局。

前民眾黨秘書長謝立功受訪時表示，民眾黨是一人政黨，目前已經邁入第6年運作，柯是民眾黨精神領袖，全黨都非常有共識挺他，更重要的是，起訴書中很多比較沒有直接證據就起訴，民眾黨從支持者到黨公職人員也不服氣，因此還是支持柯文哲擔任黨主席。

確認分工能更團結

「沒有人能全方位做好工作，就要由主席宣布分工！」謝立功分析，柯文哲還要處理官司，後續包括2026年到2028年的選舉不見得能處理好，而黃國昌雖然聲量很高，但他還要處理立法院事務，很難再接任黨務，而其他如黃珊珊、蔡壁如也無法全面取代柯文哲。

因此他建議，柯應該作為民眾黨的「桶箍」出面指派分工，整合各方的力量，讓民眾黨更團結。

謝立功也提醒說，有些黨公職也會因為涉入案件、作為證人不方便與柯文哲見面，需要有人協助柯與這些人才保持聯繫，避免人才流失的危機。【更多精采內容，詳見 】

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