帳房論大戰媒體辦案！北院更裁檢辯攻防 緊咬李文宗串證可能

京華城等案近日偵結起訴，台北地方法院裁定羈押中5人交保，北檢抗告，高等法院今裁定撤銷原裁定，發回更裁，北院今午3時開庭審理，李文宗部分檢方緊咬許芷瑜、李文宗「兩大帳房」在外有逃亡串證之虞，辯方則主攻檢主張缺乏依據，酸「偵辦進度都經媒體公開」無串證可能。

檢方指出，李文宗涉嫌最輕本刑5年以上重罪，公益侵占額達6000餘萬元，與保金顯不相當；其被判刑期重，逃避動機強，且2011年至2018年間在大陸深圳工作，配偶周秀玲在台銀保險箱內有3萬2600元人民幣是李給的，足認有逃亡並在外生活能力。

相關通訊軟體紀錄顯示，李與「橘子」許芷瑜皆是柯文哲大帳房，許替柯搬運錢財給李，許10月出境後至今未歸，且許出境後金融帳戶無消費紀錄，足認在外有大筆資金可生活，「許在外、李在外，就有可能拿取犯罪所得。」

李的日常家庭生活可與妹妹李文娟接觸，也可能透過他人轉述，與「四位一體」的木可公司、眾望基金會、新故鄉協會、民眾黨人員串證，且相關被告供述仍有矛盾之處；另如蔡壁如曾到地檢署具結稱有「劣幣驅逐良幣情況」，後續受訪旋即推翻所稱，被告在外可生新故事，即勾串所在。

檢方認為，朱國榮5億交保還是逃跑，為避免有礙事實認定或動搖已認罪被告，應保持李文宗被羈押狀態，避免勾串；且電子設備可能被破壞，也對串證無效力，無法替代羈押。

李文宗否認犯行，稱許芷瑜部分「都是柯文哲指示我，我都是聽老闆的，相關對話紀錄也可見，我跟許芷瑜幾乎無溝通」。

李另自稱無其他國籍、護照，自今年8月作證後即與妹妹李文娟和公司其他人斷聯，尤其手機被查扣後已無其他人聯絡方式，他「公務員收入本就少」，也早已被民眾黨切割，「接下來只能我們兩夫妻面對」，日前加保800萬元，「我跟朋友借了300萬元，都可以查」，目前僅剩一處不動產，短期已無力交出高額保金。

李文宗辯護律師則說，檢方所提公益侵占6000餘萬元，未扣除成本、未收到的金額，根本無此事，也無與保金不相當情況；李已離開大陸多年，在陸無資產，無法支應逃亡，同意按時到住處轄區派出所報到，替代羈押。

串證部分，「許芷瑜究竟是傳令兵還是帳房？要跟傳令要串什麼證？」，李可完全不與木可、眾望、民眾黨及李文娟等人接觸，尤其此案備受矚目，李在偵查中仍完全配合檢廉調查，「200萬元交保都不跑了，1000萬元為何要跑？」。

檢方提及朱國榮、許芷瑜，一再質疑李文宗會逃跑，「但李文宗不是朱國榮或許芷瑜，朱是集團老闆、許家境富裕，李只是一般人」，無逃亡可能。

律師另猛攻，外界透過媒體掌握檢方偵查進度，甚至有被告還沒被問到就被公開，檢方擔心被告串證是「本末倒置」，且起訴內容已公開，檢方在偵查中訊問被告、證人等證詞也已明確繼續羈押李文宗無幫助。

李文宗部分羈押庭在下午4時5分結束，台北地院今午開庭後將在評議後做出裁定。

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