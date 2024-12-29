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京華城案、政治獻金案重開羈押庭 多名律師陪同柯文哲步入北院

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
民眾黨主席柯文哲（右二）與應曉薇、沈慶京、李文宗四人涉及京華城及政治獻金等案，移審後北院裁定交保，經檢方提起抗告，高院今裁定撤銷原裁定，發回北院更裁，北院下午重開羈押庭，柯文哲在多名律師陪同下步入地院應訊。記者侯永全／攝影
民眾黨主席柯文哲（右二）與應曉薇、沈慶京、李文宗四人涉及京華城及政治獻金等案，移審後北院裁定交保，經檢方提起抗告，高院今裁定撤銷原裁定，發回北院更裁，北院下午重開羈押庭，柯文哲在多名律師陪同下步入地院應訊。記者侯永全／攝影

涉及京華城容積率與政治獻金假帳案的民眾黨主席柯文哲應曉薇沈慶京李文宗彭振聲，上周遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄等罪起訴，移審後台北地方法院將羈押中的五人裁定全部交保。

檢方隨即對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗提起抗告，台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院更裁。北院在下午三點重開羈押庭，柯文哲、李文宗、沈慶京及應曉薇陸續進入北院應訊。

沈慶京下午坐著輪椅進入北院應訊。記者侯永全／攝影
沈慶京下午坐著輪椅進入北院應訊。記者侯永全／攝影
李文宗（右）下午在律師陪同下步入北院應訊。記者侯永全／攝影
李文宗（右）下午在律師陪同下步入北院應訊。記者侯永全／攝影
應曉薇（右）在律師陪同下雙手合十步入北院應訊。記者侯永全／攝影
應曉薇（右）在律師陪同下雙手合十步入北院應訊。記者侯永全／攝影

京華城 彭振聲 應曉薇 李文宗 柯文哲 沈慶京

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