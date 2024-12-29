京華城案、政治獻金案重開羈押庭 多名律師陪同柯文哲步入北院

涉及京華城容積率與政治獻金假帳案的民眾黨主席柯文哲及應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲，上周遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄等罪起訴，移審後台北地方法院將羈押中的五人裁定全部交保。

檢方隨即對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗提起抗告，台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院更裁。北院在下午三點重開羈押庭，柯文哲、李文宗、沈慶京及應曉薇陸續進入北院應訊。 沈慶京下午坐著輪椅進入北院應訊。記者侯永全／攝影 李文宗（右）下午在律師陪同下步入北院應訊。記者侯永全／攝影 應曉薇（右）在律師陪同下雙手合十步入北院應訊。記者侯永全／攝影

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