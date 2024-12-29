北檢抗告成功重開羈押庭 柯文哲等4人抵達北院未回應媒體提問

民眾黨主席柯文哲等涉及京華城及政治獻金等四大案，羈押中5名被告交保，北檢立即對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人提抗告，台灣高等法院今天上午裁定發回北院更裁。
下午北院重開羈押庭，柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人出庭，面對媒體的提問，4人皆沒有回應。
民眾黨主席柯文哲涉京華城政治獻金等案3千萬交保，檢抗告成功，北院今重開羈押庭。民進黨議員許淑華認為，柯文哲沈慶京等都已交...
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台北地檢署上周依貪汙圖利、收賄等罪起訴民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等四大案，移審後台北地方法院裁定將羈押中5名被...
民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案本月27日以3000萬元交保，檢察官抗告、台灣高等法院撤銷發回，台北地院預計今下午重開羈押...
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