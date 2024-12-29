北檢抗告成功重開羈押庭 柯文哲等4人抵達北院未回應媒體提問

民眾黨主席柯文哲等涉及京華城及政治獻金等四大案，羈押中5名被告交保，北檢立即對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人提抗告，台灣高等法院今天上午裁定發回北院更裁。

下午北院重開羈押庭，柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人出庭，面對媒體的提問，4人皆沒有回應。 民眾黨主席柯文哲等涉及京華城及政治獻金等四大案，羈押中5名被告交保，北檢對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人提抗告成功，下午重開羈押庭，柯文哲出庭。記者胡經周／攝影 民眾黨主席柯文哲等涉及京華城及政治獻金等四大案，羈押中5名被告交保，北檢對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人提抗告成功，下午重開羈押庭，應曉薇（中）出庭。記者胡經周／攝影 民眾黨主席柯文哲等涉及京華城及政治獻金等四大案，羈押中5名被告交保，北檢對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人提抗告成功，下午重開羈押庭，沈慶京（圖）出庭。記者胡經周／攝影 民眾黨主席柯文哲等涉及京華城及政治獻金等四大案，羈押中5名被告交保，北檢對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人提抗告成功，下午重開羈押庭，李文宗（圖）出庭。記者胡經周／攝影

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