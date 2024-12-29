柯文哲重開羈押庭…綠議員憂串供之虞 分析再押可能性「不高」

民眾黨主席柯文哲涉京華城政治獻金等案3千萬交保，檢抗告成功，北院今重開羈押庭。民進黨議員許淑華認為，柯文哲沈慶京等都已交保，接下來檢調要防串供，但因羈押理由沒具體「小沈1500」新事證等，再押可能性不高。

議會京華城案調查小組成員、議員許淑華認為說，沈慶京在被檢察官偵訊時，沈就曾發了一張聲明否認行賄，等同就是跟柯文哲說「我們都不認，就不會有事」，所以案件還是要有其他破口，如應曉薇轉汙點證人，不過從前副市長彭振聲的自白都已幾乎確定京華城案有圖利問題。但要變成行賄收賄，目前心防上還無法攻破。

至於人還在海外的橘子許芷瑜的案子，許淑華認為，橘子的案子有可能會變成財產來源不明罪，會是另外一案，不會是京華城案。

許淑華認為，重開羈押庭，確實原因之一是擔心有串供之虞，尤其柯文哲與陳佩琪等人如何防止串供，尤其這次檢方起訴書對於「小沈1500」的時地，並沒有很明確的證據，抗告理由也沒有交待這一部分，重新羈押的可能性不高。

許淑華認為，今天的重開羈押庭，是有可能增加交保金額，但她認為，再羈押的可能性不高，但法院還是要去確認不會串供，法院要有所作為避免外界疑慮。

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