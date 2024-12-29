快訊

分析再押可能性「不高」...柯文哲重開羈押庭 綠議員憂串供之虞

三重洗車行開幕 警方取締門口違停…赫見員工竟是通緝犯「當場帶走」

濟州航空班機墜毀…其中1個黑盒子被尋獲 將協助釐清失事謎團

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲羈押庭 游淑慧點起訴書細節：北檢擔心有串供問題

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧。(本報系資料照)
國民黨台北市議員游淑慧。(本報系資料照)

民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金等案3千萬交保，檢察官抗告、高院撤銷發回，北院將重開羈押庭。國民黨議員游淑慧認為，柯文哲沈慶京等交保，後續還是要擔心有串供疑慮，因她看完整本起訴書，發現這4個月來很多細節，似乎都有串供嫌疑。

「都像是已經準備好的論述..」也是議會京華城調查小組召集人的游淑慧說，檢方起訴書中有搜到一張柯文哲先前被羈押前，曾手寫一張紙條寫著「高雄國賓、ㄧ千多容積率」，可見柯文哲在進看守所前，就寫好京華城攻防，果然這四個月來，民眾黨一直對外拋出高雄國賓容積率議題。

游再舉陳智菡作為證人時，將民眾黨競選小物拿來與「小英商號」類比，游說，這似乎也是準備好的論述，因照理說柯文哲羈押4個月不知外面的偵辦進度，不過日前接押庭，柯文哲竟然也提出小英商號當例子，還有調查小組成員問的問題都很像在套話？

游淑慧說，檢察官的起訴書內也提到，去年10月外界及北市議會開始質疑京華城案，至今年一月監察院調查報告出來前後幾個月，沈慶京就很多次call柯文哲要求「回電聯繫」；議會調查小組快成立時，起訴書也提及葛樹人也call柯文哲「刪簡訊」，還回沈慶京都刪了，甚至用微信通知柯文哲，游問，如果都沒有什麼、都不緊張，怎麼會要有莫名其妙的「什麼時候見面」、「刪簡訊」訊息？

游淑慧認為，現在民眾黨一直放話檢方起訴度證據薄弱，但其實這是比較級，因大家看鏡週刊報導寫太多，不過以那個帳冊看，那個EXL表，因除了小沈1500那一筆外，其他很多人都認了，那應該就是一個可信的帳冊，那個EXL表顯然不是一個莫名其妙的EXL，那是一個帳冊，檢察官藉此來證明，帳冊是真實且存在。

京華城 柯文哲 民眾黨 游淑慧

延伸閱讀

重開羈押庭 柯文哲下午離開住處預計前往北院

柯文哲重開羈押庭假日也要開 重大矚目刑案強調即時性

柯文哲交保被撤銷發回 民眾黨：指柯會逃亡實難服眾

民眾黨中央委員江和樹：10個台灣人8個相信柯文哲不會逃

相關新聞

帳房論大戰媒體辦案！北院更裁檢辯攻防 緊咬李文宗串證可能

京華城等案近日偵結起訴，台北地方法院裁定羈押中5人交保，北檢抗告，高等法院今裁定撤銷原裁定，發回更裁，北院今午3時開庭審...

京華城案、政治獻金案重開羈押庭 多名律師陪同柯文哲步入北院

涉及京華城容積率與政治獻金假帳案的民眾黨主席柯文哲及應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲，上周遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄等罪...

柯文哲重開羈押庭…綠議員憂串供之虞 分析再押可能性「不高」

民眾黨主席柯文哲涉京華城政治獻金等案3千萬交保，檢抗告成功，北院今重開羈押庭。民進黨議員許淑華認為，柯文哲沈慶京等都已交...

北檢抗告成功重開羈押庭 柯文哲等4人抵達北院未回應媒體提問

民眾黨主席柯文哲等涉及京華城及政治獻金等四大案，羈押中5名被告交保，北檢立即對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人提抗告...

北檢柯文哲案4人抗告成功發回 北院預計下午3點開庭

台北地檢署上周依貪汙圖利、收賄等罪起訴民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等四大案，移審後台北地方法院裁定將羈押中5名被...

【重磅快評】輿論審判柯文哲 謝長廷信賴北檢或鏡檢？

民眾黨主席柯文哲遭起訴求刑28.5年，總統府資政謝長廷昨在臉書發文表示，就法律犯罪要件而言，收賄證據確實薄弱一點，製造輿論審判變成法庭鬥爭的重要一環，司法公信力低落，也是社會亂源之一。不過，謝長廷的真

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。