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柯文哲重開羈押庭假日也要開 重大矚目刑案強調即時性

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲抵達北院。記者胡經周／攝影
北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲抵達北院。記者胡經周／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城等弊案本月27日以3000萬元交保，檢察官抗告、台灣高等法院撤銷發回，台北地院預計今下午重開羈押庭；依羈押重大、矚目案件注意要點，柯重開羈押庭須「即時」辦理，所以合議庭在假日也要上工。

預計下午3點開庭的法庭分配，合議庭審判長江俊彥在第7法庭訊問柯文哲，受命法官許芳瑜在第1法庭訊問台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，陪席法官楊世賢法官則在第17法庭訊問柯前市長辦公室主任李文宗

依據司法院2019年11月8日頒布的「法院辦理偵查中聲請羈押重大、矚目刑事被告案件注意要點」第10點規定，「本要點之聲請羈押案件，不服該管法院之裁定提起抗告者，抗告法院應即時處理，並儘量於24小時內自為准駁或其他具體處分之裁定」。

規定並指「抗告法院認為確有必要而裁定撤銷發回原審法院者，原審法院應依本要點之規定處理，並儘量於收到卷宗後立即傳喚被告到庭，於24小時內裁定；如不能即時傳喚被告到庭者，至遲應於3日內傳喚被告到庭，並即時裁定。如被告經合法傳喚無正當理由不到庭，亦應儘速拘提到庭，並即時裁定」。

同要點第12點另指「本要點於法院處理審判中重大、矚目刑事案件之羈押及其抗告程序準用之」，換句話說，無論偵查或審判中的羈押案件，都應「即時裁定」，柯文哲案誠屬重大並且矚目，因此，合議庭依要點照章辦事。

此外，台灣高等法院上午撤銷原裁定發回重裁的「第肆點」指「不得再抗告」，法界人士表示，高院指的「不得再抗告」，是針對高院這個撤銷的裁定，不能再提抗告，換句話說，高院這個裁定下了之後，全案就得回到原審法院、也就是台北地院，針對柯文哲等四人原本的交保處分，進行審理後做出新裁定，新的裁定若雙方當事人不服，還是可以向高院抗告。

北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲抵達北院。記者胡經周／攝影
北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲抵達北院。記者胡經周／攝影

北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人陸續抵達北院。記者胡經周／攝影
北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人陸續抵達北院。記者胡經周／攝影
北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，沈慶京等4人陸續抵達北院。記者胡經周／攝影
北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，沈慶京等4人陸續抵達北院。記者胡經周／攝影
北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人陸續抵達北院。記者胡經周／攝影
北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人陸續抵達北院。記者胡經周／攝影

京華城 應曉薇 李文宗 柯文哲 民眾黨 沈慶京

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